Le champion cycliste Bradley Wiggins révèle avoir été agressé sexuellement

The Associated Press

LONDRES — L’ancien champion du Tour de France Bradley Wiggins a révélé qu’il avait été agressé sexuellement par un entraîneur à l’âge de 13 ans.

Le quintuple champion olympique a fait cette allégation lors d’un entretien avec le magazine Men’s Health UK. Il n’a pas dévoilé l’identité de l’entraîneur.

«J’ai été abusé par un entraîneur quand j’étais plus jeune — j’avais environ 13 ans — et je n’ai jamais complètement accepté cela», a mentionné Wiggins, âgé de 41 ans, qui a remporté le Tour en 2012 et a pris sa retraite quatre ans plus tard.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été agressé sexuellement, Wiggins a répondu: «Oui. Tout cela m’a marqué en tant qu’adulte. … Je l’ai enterré», préférant ne pas s’exprimer à l’époque en raison d’une relation difficile avec son beau-père.

Wiggins a déjà parlé de son enfance, au cours de laquelle son père a quitté la famille. Son père était le cycliste australien Gary Wiggins, décédé en 2008 à la suite d’une bagarre lors d’une fête à la maison.

Wiggins est l’un des Olympiens britanniques les plus décorés. Il a remporté trois médailles d’or individuelles et deux médailles d’or par équipe, dont la dernière aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016. Wiggins a remporté huit médailles au total.

La fédération britannique de cyclisme s’est dite «profondément préoccupée par cette affaire» et a contacté Wiggins «pour lui offrir tout son soutien».

«Nous encourageons toute personne qui a subi des abus ou qui s’inquiète du bien-être d’autrui — quel que soit le moment où l’incident s’est produit — à utiliser le soutien offert à la fois par notre équipe formée à British Cycling et la ligne d’assistance dédiée du NSPCC (Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants), qui à son tour nous aide pour faire en sorte que notre sport soit un endroit sûr et accueillant pour tous.»