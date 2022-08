Le CF Montréal surmonte un carton rouge pour triompher 2-0 contre le Fire

Le CF Montréal n’a eu aucun complexe sur la pelouse du Soldier Field jusqu’à ce que l’arbitre Michael Radchuk lui lance une balle courbe.

La troupe montréalaise a fait fi de la sévérité de Radchuk et elle a surmonté une deuxième demie entière à 10 joueurs pour vaincre le Fire de Chicago 2-0, samedi soir.

Radchuk, qui a décerné pas moins de sept cartons jaunes lors de cet affrontement, a sévi à deux reprises en une quinzaine de minutes à l’endroit d’Ismaël Koné pour placer l’équipe de Wilfried Nancy dans une situation précaire.

Les joueurs du CF Montréal (15-8-4), aidés par quelques beaux arrêts du gardien Sebastian Breza, ont cependant resserré la défensive et ils ont limité les dégâts, au grand plaisir de leur entraîneur-chef.

«Les gars ont tout donné. Ils ont fait face à une adversité qui n’était pas prévue, mais ils sont restés sur la tâche et ils sont allés chercher cette victoire sans allouer un but. Ils ont été courageux, a mentionné Nancy. À la mi-temps, je leur ai dit que nous nous entraînions souvent avec un joueur en moins, alors ils étaient habitués. Ce que j’ai aimé, c’est que notre ligne défensive tentait toujours de gagner du terrain plutôt que de défendre devant la surface de réparation.»

Moins d’une demi-heure avant son carton rouge, Koné avait fait bouger les cordages de belle façon. Romell Quioto a suivi avec un but tout aussi remarquable pour accentuer l’avance du CF Montréal à 2-0.

Très peu menaçant en première demie, le Fire (8-13-6) a profité de son joueur supplémentaire pour tester la solidité du bloc défensif des visiteurs, mais il a manqué de créativité et d’opportunisme. Les Montréalais ont aussi fait le travail en lisant très bien les intentions offensives de l’équipe locale.

«Nous avons constaté rapidement que le Fire voulait aller sur les côtés et centrer le ballon. Nous savions que nous devions mettre de la pression sur le porteur du ballon et bien marquer nos hommes dans la surface de réparation. Nous l’avons bien fait, a observé le milieu de terrain Samuel Piette. J’avais l’impression que nous aurions pu disputer un autre 45 minutes sans accorder un but tellement nous étions solides.»

Grâce à sa troisième victoire consécutive contre le Fire, les Bleu-blanc-noir est resté au deuxième rang de l’Association Est, à cinq points de l’Union de Philadelphie et quatre points devant le New York City FC.

Les Montréalais ont aussi profité de ce gain pour rester invaincus à leurs huit dernières sorties (6-0-2), ce qui égale le record d’équipe établi plus tôt cette saison. Ils auront l’occasion d’améliorer cette marque mercredi soir, quand les Red Bulls de New York seront en visite au stade Saputo.

«Nous voulons continuer à écrire l’histoire, a indiqué le défenseur Joel Waterman. Nous voulons aller chercher ce neuvième match de suite sans défaite, surtout contre les Red Bulls, qui sont près de nous au classement. Nous y allons une partie à la fois et nous voulons garder ce rythme pour les séries.»

Avant la rencontre, le CF Montréal a annoncé que Kei Kamara serait absent en raison d’une blessure à la cuisse tandis que Zorhan Bassong ne serait pas de la formation parce qu’il a dû se soumettre au protocole de COVID-19 de la MLS.

De l’attaque à la défensive

Dès la deuxième minute, le Fire a obtenu la première occasion de marquer, mais Sebastian Breza s’est dressé devant Jhon Duran. Le CF Montréal s’est ensuite mis en marche.

Contre son ancienne équipe, Djordje Mihailovic a décoché un bon tir bas que Gabriel Slonina a difficilement stoppé en plongeant. Quelques minutes plus tard, le tir de Joaquin Torres a tout juste raté la cible à la droite de Slonina.

Les visiteurs ont ouvert le pointage à la 19e minute, à la suite d’un beau tacle de Waterman. Lassi Lappalainen a récupéré le centre d’Alistair Johnston et il a passé le ballon à Koné. Le Montréalais a enroulé une magnifique frappe qui a trouvé la lucarne droite.

Les Montréalais ont doublé leur avance seulement cinq minutes plus tard, après qu’une main de Carlos Teran eut donné un coup franc bien placé. Mihailovic a fait mine de tirer et c’est finalement Quioto qui a logé le ballon dans le haut du filet, hors de portée de Slonina.

Le Fire s’est fait ouvrir la porte lorsque Koné a été expulsé du match, en fin de première demie.

À la 50e minute, Fabian Herbers s’est détaché de ses couvreurs et il a décoché un violent tir que Breza a fait dévier contre la barre horizontale. Treize minutes plus tard, Teran a accepté une belle touche de Kacper Przybylko et il a tiré à bout portant, mais Breza s’est de nouveau signalé en plongeant.

Déjà privé d’un homme, le CF Montréal a perdu les services de l’attaquant Mason Toye seulement 12 minutes après son entrée en scène. Toye a été transporté hors du terrain en civière, mais il semble y avoir eu plus de peur que de mal dans son cas.

«Mason avait déjà mal au ventre. J’ai beaucoup hésité à le faire entrer dans le match. Avant la partie, il nous a dit que ç’allait bien aller alors j’ai pris la décision de le lancer, mais il a eu mal au ventre et nous avons dû le changer», a expliqué Nancy.