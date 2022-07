Le CF Montréal rate plusieurs occasions et s’incline 2-1 contre le Sporting

MONTRÉAL — Le CF Montréal avait un adversaire à sa portée pour retrouver le chemin de la victoire, mais deux erreurs évitables sont venues lui coûter trois points précieux au classement.

Même si elle a été de loin la plus menaçante sur le terrain pendant le match, l’équipe montréalaise a permis au Sporting de Kansas City de venir de l’arrière pour l’emporter 2-1, samedi soir, sur la pelouse du stade Saputo.

Le Sporting (5-11-4) est arrivé à Montréal avec le pire dossier de la MLS, mais il a fait fi d’un but encaissé à la 13e minute pour mettre fin à une séquence de deux revers.

Roger Espinoza a profité d’une erreur de Romell Quioto et d’un mauvais placement de Sebastian Breza pour créer l’égalité et Rémi Walter a fait mouche après que Kamal Miller eut accidentellement repoussé le ballon dans son territoire à la suite d’une entrée en touche.

«C’est une erreur de Romell et de Sebastian. C’est agaçant de voir les buts que nous allouons. Nous ne sommes pas en danger et finalement, nous encaissons des buts alors que nous sommes en train de préparer le match. Nous avons marqué le premier but et nous avons obtenu des occasions, mais nous nous faisons punir. C’est la réalité de ce match-là», a affirmé l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy.

Quioto avait lancé le bal en marquant son septième filet de la campagne, mais les Montréalais ont raté plusieurs occasions de changer l’allure du match en fin de première demie et en deuxième demie. Ils ont largement dominé la possession du ballon, à près de 65 pour cent, et ils ont décoché 16 tirs au but, dont cinq cadrés, comparativement à six pour leurs adversaires.

«Nous tentons beaucoup de centres et je crois que le Sporting a fait un bon travail pour les contrer. Nous avons été plusieurs fois dans leur surface de réparation, mais nous n’avons pas été capables d’avoir cette passe finale ou cette frappe finale avec confiance. Cependant, je ne crois pas que le gardien Tim Melia nous a volé des buts. Il y a eu un manque de finition, mais Kansas City a aussi bien défendu», a analysé le milieu de terrain Samuel Piette.

Les hommes de Wilfried Nancy ont également raté une belle occasion de se distancer du FC Cincinnati et du Charlotte FC, qui les pourchassent pour le quatrième échelon de l’Association Est. L’entraîneur-chef ne pense toutefois pas que cette amère défaite laissera des traces au sein de son groupe.

«C’est sûr que les joueurs ne sont pas heureux de perdre de cette façon contre un club en difficulté. Nous avons des objectifs et nous devons nous débrouiller pour gagner ces parties, surtout quand nous jouons à domicile, a exprimé Nancy. C’est la déception du moment, mais il reste beaucoup de matchs. Nous verrons comment ça va se passer par la suite, mais le plus important, c’est la façon dont tu vas rebondir.»

Avant le match, le CF Montréal (9-8-2) a annoncé que Victor Wanyama serait absent en raison d’une maladie non liée à la COVID-19, mais que Logan Ketterer était pour sa part dans le protocole de COVID-19 de la MLS.

Les Montréalais reprendront l’action, samedi prochain, au stade Saputo, où ils accueilleront le Toronto FC.

Deux erreurs coûteuses

Le CF Montréal a rapidement donné le ton en bourdonnant dans le territoire ennemi et les efforts ont payé à la 13e minute.

Sur le flanc droit, Lassi Lappalainen a d’abord sorti le défenseur Ben Sweat de ses souliers avant d’effectuer un superbe centre au deuxième poteau que Quioto a habilement redirigé de la tête dans le fond du filet.

Très peu menaçant jusque là, le Sporting s’est fait ouvrir la porte à la 29e minute. Quioto a fait un mauvais contrôle de ballon et Espinoza s’en est emparé. Pourchassé par Quioto et Piette, le Hondurien a décoché un tir du pied gauche qui est passé par-dessus la main de Breza, qui était très avancé sur le terrain, avant de se loger dans le fond du filet.

«Romell a repris le ballon en milieu de terrain et j’étais à ses côtés pour lui donner une option, mais je pense qu’il n’a jamais vu Espinoza arriver. Il a frappé en première intention et je n’ai pas eu le temps de bloquer son tir», a analysé Piette.

Après plusieurs occasions ratées, notamment sur coup de pied de coin, le CF Montréal a été surpris à la 63e minute de jeu. Lors d’une entrée de touche, Miller a joué de la tête un ballon qui s’est retrouvé derrière lui. Kayden Pierre l’a saisi et il a effectué une passe en retrait à Walter, qui a décoché une puissante frappe qui n’a donné aucune chance à Breza.

Le CF Montréal a eu plusieurs autres occasions dans la surface de réparation avant la fin de la rencontre, dont celle de Mathieu Choinière, repoussée par Melia, mais il n’a pas réussi à créer l’égalité.