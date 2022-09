Le CF Montréal pourrait confirmer sa place en séries en battant le Crew

MONTRÉAL — Après avoir battu plusieurs records d’équipe cette saison, le CF Montréal n’est maintenant qu’à une victoire de réaliser son premier objectif.

Fort d’une belle victoire à l’étranger contre le Toronto FC, le Bleu-blanc-noir accueillera le Crew de Columbus au stade Saputo, vendredi soir, dans ce qui pourrait être un prélude aux séries éliminatoires.

La troupe montréalaise a aussi dans la mire une première présence en séries depuis 2016 et quoi de mieux que de confirmer sa place contre l’équipe qui lui a permis d’amorcer le dernier tiers de la saison en grand.

Il y a un peu plus d’un mois, le CF Montréal (16-9-4) est arrivé à Columbus avec une séquence de trois matchs sans défaite. Le Crew (9-6-13) a cependant imposé son rythme et il a malmené son adversaire jusqu’à ce que la partie soit interrompue en raison du mauvais temps. Après une attente d’environ 90 minutes, les Montréalais ont quitté le vestiaire avec le couteau entre les dents et ils ont marqué deux buts en fin de deuxième demie pour se sauver avec trois points.

Les hommes de Wilfried Nancy sont restés invaincus pendant quatre autres matchs de suite avant de voir leur séquence record s’arrêter à huit. Cette victoire a montré le nouveau visage de l’équipe cette saison.

«C’est sûr que quand tu joues un match comme celui contre le Crew, que tu tires de l’arrière et que tu pars de là avec trois points grâce à des buts dans les dernières minutes de jeu, ça donne beaucoup de confiance. Ça nous montre que nous ne devons pas abandonner, peu importe ce qui se passe, a mentionné le milieu de terrain Samuel Piette. Dans les dernières années, nous encaissions le premier but et c’était difficile de remonter la pente. C’est tout le contraire cette année et nous possédons une grosse force de caractère.»

Même si elle occupe le sixième échelon de l’Association Est et qu’elle n’a que deux points d’avance sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui pointe au huitième rang, la formation de Columbus ne doit pas être prise à la légère.

D’abord, le Crew n’a subi que six revers cette saison et seul l’Union de Philadelphie a perdu moins de parties dans la MLS cette saison (quatre). Ensuite, l’équipe de l’Ohio n’a encaissé qu’une seule défaite à ses 16 derniers matchs (6-1-9), soit contre le CF Montréal.

Pendant cette séquence, le Crew a inscrit 12 buts en sept affrontements à l’étranger et des joueurs comme Cucho Hernandez et Lucas Zelarayan ont haussé leur niveau de jeu d’un cran.

Nancy se méfie du style rapide et efficace avec le ballon du Crew.

«Le Crew nous a déséquilibrés plusieurs fois lors du dernier match parce que ses attaquants ne défendent pas toujours. Ça fait partie de ses tactiques. Ses joueurs sont bons en contre-attaque parce qu’ils sont très rapides, a analysé l’entraîneur-chef des Montréalais. Quand nous n’avons pas le ballon, je veux que mes joueurs soient agressifs, mais sereins pour récupérer la balle. Surtout, je veux que nous gagnions du terrain. Je ne veux pas que nous nous assoyions devant notre surface de réparation.»

Pour le Bleu-blanc-noir, une victoireviendrait non seulement confirmer sa place en séries, mais elle viendrait aussi mettre des bâtons dans les roues du Crew.

Le CF Montréal a aussi l’occasion de montrer qu’il est prêt à dominer les formations qui se présenteront devant lui au stade Saputo. Les joueurs ont noté à quelques reprises au cours des dernières semaines qu’ils aimeraient être plus décisifs à domicile, bien qu’ils ne jouent pas nécessairement mal devant leurs partisans.

«C’est la première fois que nous sommes dans une position pour tuer les espoirs des équipes ou de leur faire mal au classement, a expliqué Piette. Avant, c’était l’inverse. Si le Crew est une équipe que nous pourrions affronter en séries, nous voulons leur montrer que nous sommes capables de les battre dans leur stade, mais aussi d’envoyer un message fort que nous pouvons aussi le faire à la maison. Nous voulons montrer que l’avantage du terrain en séries va nous faire du bien.»

Dans le camp montréalais, le milieu de terrain Lassi Lappalainen devrait rater un troisième match de suite en raison d’une blessure aux adducteurs. Du côté du Crew, la présence de Zelarayan est incertaine en raison d’une blessure à la cuisse droite.