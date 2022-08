Le CF Montréal obtient l’attaquant Chinonso Offor du Fire de Chicago

MONTRÉAL — Le CF Montréal a fait l’acquisition de l’attaquant Chinonso Offor du Fire de Chicago en retour d’un montant de 325 000 $ d’argent d’allocation générale en 2023.

Le Fire recevra un montant additionnel de 275 000 $ d’argent d’allocation générale selon les performances du joueur. Offor est sous contrat jusqu’à la fin de 2023 avec une option pour la saison 2024.

Le Fire Chicago conserve les frais de transfert et le salaire du joueur en 2022, de même que les frais de transfert en 2023. De plus, Chicago recevrait un certain pourcentage d’un éventuel transfert du joueur à l’extérieur de la MLS.

Le joueur originaire du Nigéria, âgé de 22 ans, a disputé sept matchs cette saison en MLS, dont trois comme titulaire, marquant un but en 268 minutes de jeu. La saison dernière, il avait disputé les 34 matchs du Fire, dont 11 départs, récoltant un but et deux passes décisives en 1307 minutes.

Le Fire avait acquis Offor en novembre 2020 via un transfert du FK Rigas Futbola Skola, club de première division en Lettonie, où il avait marqué 16 buts en 40 matchs (toutes compétitions). Il avait amorcé sa carrière professionnelle en 2019 avec le BFC Daugavpils, marquant 10 buts en 23 matchs, dont 22 avec la formation partante.

«C’est une opportunité qui est survenue tout juste avant la fin de la fenêtre des transferts. Je le connaissais déjà depuis son passage en Europe et la situation à Chicago nous permettait de faire son acquisition maintenant pour le futur, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard.

«C’est un jeune joueur qui est grand et puissant donc un excellent profil pour la MLS et un projet à long terme pour nous. Le Fire avait investi plus d’argent en lui et l’occasion était très intéressante pour nous. Cette opportunité pour le futur ne veut pas dire qu’il y aura des départs même si la fenêtre est encore ouverte pour les joueurs qui quittent.»