Le CF Montréal ne manquera pas de sources de motivation samedi face à Orlando City SC

MONTRÉAL — Au-delà du besoin fondamental pour un groupe d’athlètes de gagner un rendez-vous sportif, les joueurs du CF Montréal ne devraient pas manquer de sources de motivation lorsqu’ils affronteront Orlando City SC samedi après-midi au stade Saputo.

Parmi elles, on peut noter l’intéressante lutte que se livrent ces deux équipes au classement de l’Association Est de la MLS.

Le CF Montréal (4-3-2) entamera cette rencontre en quatrième place à seulement trois points d’Orlando City SC (5-3-2) qui a joué un match de plus. Une victoire permettra donc à l’équipe montréalaise de passer devant, en raison d’un meilleur pourcentage d’efficacité.

Il y a aussi le fait que le CF Montréal voudra venger ses deux derniers échecs face à Orlando City SC, subis par des scores identiques de 2-0.

Il s’est incliné lors du tout premier match du calendrier 2022, le 27 février, mais surtout lors du dernier de la saison 2021.

Ce douloureux revers, par un dimanche après-midi de novembre au stade Saputo, allait laisser une fois de plus, la formation montréalaise hors des éliminatoires de la MLS.

«Orlando, c’est un brise coeur un peu, je vais être honnête avec vous, vu comment ça s’est passé dans le contexte l’année dernière et tout», a souligné l’entraîneur-chef Wilfried Nancy jeudi midi, après l’entraînement de sa troupe au stade Saputo.

«Mais voilà, c’est une nouvelle saison. En début d’année on a joué contre eux, on a fait un match intéressant, et finalement on a perdu sur deux trois minutes de jeu, ou sept minutes de jeu où ils ont marqué alors qu’on avait le contrôle. L’idée c’est de les battre, de bien jouer dans un premier temps pour avoir la chance de gagner ce match.»

Mais surtout, et c’est peut-être la meilleure de toutes les sources de motivation, le CF Montréal aura la chance d’éditer une marque d’équipe en disputant un septième match consécutif sans défaite.

Or, c’est un détail qui n’échappe pas aux joueurs, selon Nancy.

«C’est sûr que les joueurs le savent, et comme on l’a dit en début d’année, l’année dernière, l’idée, c’est d’écrire une histoire, de mettre un chapitre à l’histoire du club. Si les joueurs peuvent le faire, ils ne vont pas s’en priver», a déclaré Nancy, dont la formation présente un dossier de quatre gains et deux verdicts nuls depuis un net revers de 4-1 face au New York City FC, le 12 mars.

«Encore une fois, on reste sur le terrain mais c’est peut-être une extra motivation. Et c’est toujours plaisant d’écrire une page dans l’histoire du club. Ils vont y penser mais encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Mais ce serait pas mal», a quand même reconnu Nancy.

Pour réaliser cet exploit, le CF Montréal devra prendre la mesure d’une équipe qui a gagné cinq de ses sept dernières parties face à la formation montréalaise, toutes par blanchissage.

Aussi, fait peu commun en MLS, le CF Montréal sera l’hôte d’un club qui n’a pas encore perdu sur les pelouses rivales en 2022, comme le témoigne son dossier de deux gains et deux matchs nuls.

Bref, il s’agit d’un adversaire plus que respectable qui se présentera au stade Saputo samedi.

«C’est une équipe avec de l’expérience, c’est une équipe qui est capable de défendre en bloc bas, et aussi d’attaquer rapidement parce qu’ils ont des joueurs de très grosse qualité aussi, a noté Nancy. En général, à chaque fois qu’on a joué contre eux, les matchs ont été intéressants. Après, il nous a manqué de finir les actions.»

Le milieu de terrain Samuel Piette, qui pourrait être appelé à jouer un premier match à titre de partant en 2022 samedi, s’est montré élogieux à l’endroit d’Orlando City SC.

«C’est une équipe très puissante offensivement, avec beaucoup d’options. Ce sont de très bons joueurs, et c’est une équipe qui joue bien ensemble, qui se connaît bien», a-t-il analysé.

«Mais après, on est à la maison. Donc, c’est à nous de prendre le contrôle de ce match. Ça va être à nous d’aller chercher ce résultat.»