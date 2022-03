Le CF Montréal doit se contenter d’un match nul crève-coeur de 3-3 à Atlanta

Rarement, sinon jamais, un point acquis au classement aura autant eu une saveur de défaite que celui que le CF Montréal a récolté samedi après-midi sur un terrain où il n’avait pourtant jamais rien produit de positif dans le passé. L’entraîneur-chef Wilfried Nancy avait d’ailleurs cette impression.

Le CF Montréal a concédé deux buts tard en deuxième demie alors qu’il évoluait à 11 contre 10 et il a dû se contenter d’un match nul crève-cœur de 3-3 contre Atlanta United samedi après-midi au stade Mercedes-Benz.

«On était en contrôle du match. Le match a été construit d’une bonne façon. Oui, encore une fois, on a dû courir après le score mais après, on marque trois buts, on peut en marquer quatre, même plus. Et finalement… finalement, voilà», a d’abord répondu Nancy, à la première question qui lui a été posée lors de la visioconférence d’après-match.

«Dure à encaisser, celle-là. Dure à encaisser, parce qu’on a fait un pur match. Mais encore une fois, après, les moments, les moments, les moments… On va regarder ça tranquillement, mais on ne peut pas faire ça comme ça», a ajouté Nancy.

Thiago Almada, à la 85e minute, et Brooks Lennon, sur un coup franc tôt dans les arrêts de jeu, ont déjoué le gardien Sebastian Breza à l’aide de tirs d’une précision chirurgicale. Ces deux buts ont été inscrits après l’expulsion de Dom Dwyer, à la 67e minute de jeu, pour un geste dangereux à l’endroit de Joaquin Torres.

Josef Martinez, à la sixième minute de jeu, a réussi l’autre filet du Atlanta United (2-1-1).

Quant au CF Montréal (0-3-1), il complète une séquence de huit matchs en 33 jours avec son premier point en MLS cette saison, et le premier point de son histoire sur le terrain du Atlanta United après quatre défaites consécutives.

Mais le score final va reléguer au second plan une superbe première demie de la part du CF Montréal, qui menait 3-1 après 45 minutes de jeu, et tout particulièrement pour Ismaël Koné.

Le jeune milieu de terrain a réussi son premier but en MLS, a obtenu une passe décisive sur celui de Djordje Mihailovic et provoqué un penalty qui a mené au filet de Romell Quioto.

Le CF Montréal profitera maintenant d’une trêve de deux semaines avant de jouer son prochain match, le samedi 2 avril à Cincinnati.

«Les joueurs vont récupérer. Là, on va pouvoir mieux travailler parce qu’on n’a pas eu le temps de travailler avec tous les matchs qu’on a enchaînés», a fait savoir Nancy.

«Montrer les bonnes choses et les choses où on doit s’améliorer, bien insister dessus. Mais surtout, aussi, montrer les bonnes choses parce qu’il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Maintenant, c’est récupération et partir sur le deuxième cycle. Et cette fois-ci, faire mieux», a ajouté Nancy.

Réaction du CF Montréal

À exactement deux mois de son 29e anniversaire de naissance, Josef Martinez a reçu un joli présent, gracieuseté de Koné. Et s’il y a un attaquant en MLS qui n’a pas besoin qu’on lui offre de cadeaux, c’est bien Martinez.

À son 112e match en MLS, Martinez a inscrit son 91e but en carrière, et son quatrième en sept sorties contre la formation montréalaise.

Il a d’abord intercepté une mauvaise passe de Koné, qui avait été pressé dans ses gestes par Matheus Rossetto dans la moitié de terrain montréalaise. Martinez a pu s’avancer vers la surface de réparation, et avant d’y entrer, il a décoché un tir qui a survolé la tête de Breza et trouvé la partie supérieure du filet.

Non seulement la formation montréalaise ne s’est pas écrasée après ce but, elle a été dominante pendant le reste de la demie. Et Koné, qui avait enchaîné sa bourde avec un carton jaune à la 10e minute, a été au cœur d’une explosion de trois buts en moins de 15 minutes.

Mihailovic a d’abord profité d’une longue passe de Koné pour s’échapper à deux contre zéro avec Torres vers le filet de Brad Guzan. Mihailovic a gardé le ballon et a touché la cible avec un tir bas à la droite du gardien rival, à la 28e minute.

Moins de 10 minutes plus tard, Koné a rompu l’égalité à l’aide d’un tir de qualité, venu de la surface de réparation, après une passe latérale de Lassi Lappalainen.

Puis, à la 41e minute, Koné a provoqué un penalty lorsqu’il s’est fait accrocher par le défenseur Miles Robinson profondément dans la surface de réparation.

Quioto a pris place au point de penalty et touché la cible à la gauche de Guzan, qui s’était laissé tomber vers sa droite.

Il fallait dès lors prévoir que Atlanta United allait se lancer à l’attaque tôt en deuxième demie. C’est ce qu’il a fait à la 50e minute, puis à la 53e minute, sur des tirs de Martinez et d’Andrew Gutman qui ont cependant raté la cible.

La défensive montréalaise a réussi à calmer les ardeurs de ses rivaux et quand Dwyer a écopé son carton rouge, un peu tout le monde croyait que les chances de victoire du CF Montréal venaient d’augmenter grandement.

Mais Atlanta United n’avait pas dit son dernier mot.

«J’avais le sentiment que nous étions en contrôle pendant la majorité de la deuxième demie, surtout après que (Atlanta United) a reçu son carton rouge. Atlanta United n’a pas eu beaucoup d’opportunités dangereuses», a déclaré Mihailovic, qui parlait d’une voix très basse et sur un ton monocorde.

«Avec 10 minutes à jouer, une équipe qui tire de l’arrière par deux buts avec un joueur en moins et qui vient de l’arrière pour obtenir un résultat, ce n’est pas acceptable», a-t-il enchaîné.