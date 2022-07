Le CF Montréal bouscule les champions en titre, mais se contente d’une nulle de 0-0

MONTRÉAL — L’entraîneur adjoint Jason Di Tullio était synonyme de fougue, de caractère et d’intensité, et du haut de son nuage, il a sûrement apprécié le spectacle offert par le CF Montréal, samedi soir.

La troupe montréalaise a bousculé le New York City FC pendant la majorité de la rencontre et elle est allée chercher un match nul de 0-0 devant une salle comble au stade Saputo.

À première vue, le résultat peut sembler décevant pour le CF Montréal, qui n’a alloué aucun tir cadré lors de sa domination des champions en titre de la MLS, mais compte tenu des circonstances et de l’émotion palpable aux quatre coins du stade Saputo, ce point a été gagné de la meilleure des façons.

Di Tullio, qui est décédé vendredi matin d’un cancer du cerveau, a laissé son empreinte sur l’équipe montréalaise et les joueurs lui ont bien rendu contre un club qui n’avait pas subi la défaite à ses six dernières sorties.

«J’ai dit aux gars avant le match qu’une victoire ferait du bien, mais je pense que pour honorer Jason aujourd’hui, il fallait avoir cette ‘grinta’. D’être positifs, d’être passionnés, d’être braves et courageux, comme Jason l’était, et je pense que nous l’avons été ce soir», a affirmé le milieu de terrain Samuel Piette.

Le CF Montréal (11-8-3) aurait pu avoir toutes les excuses au monde d’avoir la tête ailleurs, mais il a imposé un rythme qui a mis le New York City FC (12-4-6) sur les talons dès les premières secondes de l’affrontement.

«J’ai essayé de trouver des ressources. Jason n’aurait pas apprécié que je sois abattu. J’ai été très heureux du match. Les gars ont été très bons, que ce soit avec le ballon, avec nos occasions de marquer, et sans le ballon, dans notre disponibilité et dans le fait de respecter notre façon de jouer», a observé l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, dont la relation avec Di Tullio remontait à 2010.

Transporté par une touchante vidéo rendant hommage à Di Tullio ainsi qu’une foule survoltée, le Bleu-blanc-noir a profité de ce point pour devancer les Red Bulls de New York au troisième rang de l’Association Est, avec 36 points. Il est également resté invaincu à ses trois derniers matchs (2-0-1).

«C’était difficile pour tout le groupe, surtout parce que nous savions à quel point Jason était aimé par les joueurs, l’équipe et la ville. Avant le match, j’ai tenté de retenir mes larmes. Quand j’ai signé mon contrat ici, Jason est une des premières personnes à m’avoir contacté. Il n’aurait pas voulu que je pleure ou que je sois négatif. Je suis sûr qu’il souriait de là-haut», a indiqué le défenseur Kamal Miller.

La formation new-yorkaise quitte quant à elle Montréal avec un point arraché, mais qui lui a permis de pousser à sept sa séquence de matchs sans défaite (4-0-3) et de rester au deuxième échelon de l’Est, avec 42 points. Depuis son entrée en MLS, elle n’a jamais encaissé un revers au stade Saputo (4-0-2).

En 2021, le CF Montréal avait signé un gain à domicile contre le New York City FC, mais la partie avait été disputée à Harrison, dans l’État du New Jersey.

Le New York City FC était privé des services du meilleur buteur de la MLS, Valentin Castellanos, qui portera maintenant les couleurs du Girona FC, dans le Championnat d’Espagne, à la suite d’un prêt. Castellanos avait marqué 13 buts en 17 matchs cette saison.

Par ailleurs, le défenseur Joel Waterman a écopé un carton jaune et il sera suspendu du prochain match du CF Montréal, qui aura lieu mercredi contre le Crew à Columbus.

Les champions plient, mais ne cassent pas

Les hommes de Wilfried Nancy se sont rapidement mis au travail et ils ont jeté les bases d’une soirée compliquée pour les champions en titre.

Leur première vraie occasion de marquer est arrivée à la 12e minute, à la suite d’un centre de Piette. Djordje Mihailovic n’a pas pu toucher au ballon de la tête et Miller a quant à lui été imprécis du pied gauche, près du filet.

Les Montréalais ont continué à prendre d’assaut le territoire du New York City FC, sans toutefois trouver le fond du filet. Après avoir accepté une passe de Mihailovic, Lassi Lappalainen a décoché un tir qui a touché Mason Toye, mais qui a raté la cible à la gauche de Sean Johnson.

Johnson a dû se signaler à la 42e minute pour maintenir l’égalité de 0-0. Mihailovic a vu son premier tir être bloqué par un joueur adverse, mais son deuxième a touché la jambe du gardien avant de sortir des limites du terrain.

À la 55e minute, le Bleu-blanc-noir a eu une occasion en or d’ouvrir le pointage, mais l’opportunisme a fait défaut. Miller a réalisé un superbe jeu défensif et il a lancé Romell Quioto en course sur le flanc gauche. Quioto a effectué une passe de l’autre côté à Toye, qui, malgré l’ouverture, a envoyé le ballon par-dessus le filet.

«Encore une fois, c’est la touche finale. C’est la frappe ou le centre bien ajusté pour aller chercher ce but-là. Ç’a été une grosse occasion ratée de Mason. C’est malheureux, mais ce sont des choses qui arrivent», a analysé Piette.

Le CF Montréal a continué à bourdonner en deuxième demie, réalisant plusieurs percées jusque dans la surface de réparation ennemie, mais les occasions de marquer n’ont pas été concrétisées.

L’équipe locale a dominé la possession du ballon, à près de 59 pour cent, et elle a dominé les tirs au filet 13-2.