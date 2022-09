Le CF Montréal bat le Revolution 1-0 et s’assure du deuxième rang de l’Est

Le CF Montréal pouvait s’attendre à affronter une équipe affamée, samedi soir, mais il a offert une très bonne performance à l’étranger pour quitter Foxborough avec trois points.

Alistair Johnston a dénoué l’impasse en deuxième demie et la troupe montréalaise a vaincu le Revolution de la Nouvelle-Angleterre par la marque de 1-0, au Gillette Stadium.

Alors que le Revolution (9-12-11) tente d’aller chercher le dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association Est, ce sont plutôt les hommes de Wilfried Nancy qui ont offert du jeu efficace et méthodique. Leur patience a été récompensée à la 72e minute, quand Johnston a accepté une belle passe de Romell Quioto pour faire bouger les cordages.

La formation de la Nouvelle-Angleterre n’a eu que très peu d’occasions et elle n’a pas vraiment été dans le coup contre les Montréalais, qui ont égalé un record de la MLS avec une sixième victoire à l’étranger.

«Nous nous sommes peut-être précipités par moment et le dernier geste n’était peut-être pas toujours là, mais je pense que nous avons dominé le match de la première à la dernière minute sans nécessairement nous créer de grosses occasions de marquer, a analysé le milieu de terrain Samuel Piette. Nous avons été assez menaçants grâce à nos centres ou en rôdant près de leur surface de réparation. Nous savions qu’ils devaient absolument gagner et que ç’allait ouvrir des espaces. C’est ce qui est arrivé sur le but d’Alistair.»

Avant même de signer cette victoire, le CF Montréal (18-9-5) s’était assuré du deuxième échelon de l’Est en raison d’une défaite des Red Bulls de New York, plus tôt samedi.

Malgré le résultat du match des Red Bulls, Nancy a respecté son plan et il a mis sur le terrain un onze partant qui pourrait ressembler à celui qui pourrait fouler la pelouse du stade Saputo lors de la première partie éliminatoire, à la mi-octobre.

«Avant la rencontre de ce soir, j’ai félicité les joueurs et je leur ai dit que nous devions continuer à regarder vers le haut. Nous avons parlé de notre plan et je suis très fier parce que les joueurs ont du plaisir dans ce plan, a exprimé l’entraîneur-chef du CF Montréal. Après la première demie, je leur ai demandé ce qu’ils ressentaient et nous avons apporté les ajustements. C’est incroyable ce qu’ils accomplissent et c’est un plaisir pour moi.»

Grâce à son quatrième but de la campagne, Johnston a égalé le record d’équipe du plus grand nombre de buts inscrits par un défenseur en une saison. Zachary Brault-Guillard avait établi le record, mardi soir, contre le Fire de Chicago.

Même si les deux joueurs peuvent sembler en compétition pour ce poste de piston droit, il y a une belle camaraderie entre eux et ils continuent de s’encourager pour élever leur jeu à un autre niveau.

«C’est un groupe tissé serré. Pour ce qui est du record, je suis simplement heureux de dire que nous avons marqué huit buts à nous deux. Quand il (Zachary) a marqué, j’ai célébré très fort pour lui et avant le match, il me disait que c’était à mon tour de marquer. Quand j’ai inscrit mon but, vous avez pu le voir sprinter vers moi avec le grand sourire. Nous nous battons pour des minutes, mais nous voulons le meilleur pour l’équipe», a indiqué Johnston.

La troupe montréalaise est restée invaincue à ses quatre dernières sorties (3-0-1) et elle a battu le Revolution pour une deuxième fois en moins d’un mois, après avoir signé un gain de 4-0 au stade Saputo.

Le Revolution a subi une troisième défaite d’affilée et il est resté à trois points du Crew de Columbus, qui pointe en septième place dans l’Est.

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic a écopé un carton jaune à la 68e minute et il sera suspendu au prochain match en raison d’une accumulation de cartons.

Du côté du milieu de terrain finlandais Lassi Lappalainen, il a une fois de plus raté un match du Bleu-blanc-noir en raison d’une blessure aux adducteurs. Nancy a cependant mentionné plus tôt cette semaine qu’il était près d’un retour au jeu.

Le CF Montréal reprendra l’action dans deux semaines, à la suite d’une pause internationale. Il accueillera le DC United à son domicile, le 1er octobre.

Le CF Montréal fait son travail

Les Montréalais avaient une excuse pour offrir un spectacle plus timide en première demie, mais le Revolution n’a pas joué comme une équipe qui devait absolument gagner pour rester au fort de la lutte dans l’Est.

La meilleure occasion de l’équipe locale est survenue à la 12e minute, quand Matt Polster a décoché un tir bas que Sebastian Breza a bloqué en plongeant à sa gauche.

Pendant ce temps, la formation montréalaise a joué son style défensif et elle n’a pas laissé son adversaire s’approcher près du filet de Breza. Sauf en début de deuxième demie. Justin Rennicks croyait bien avoir ouvert le pointage, mais après avoir envoyé le ballon dans le filet, l’officiel a soulevé le drapeau pour montrer qu’il était hors-jeu.

Les attaques ont été peu menaçantes jusqu’à ce que le CF Montréal fasse mouche. Kamal Miller a effectué un beau tacle glissé et le ballon a été repris par un coéquipier. Après une longue passe en direction de Quioto, le Hondurien a effectué une remise précise vers Johnston, qui n’a pas raté cette occasion en or.

Le Bleu-blanc-noir a ensuite refermé le jeu en défensive pour confirmer sa victoire.