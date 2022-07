Le CF Montréal au premier rang de l’association de l’Est à la mi-saison

NEW YORK — Compte tenu d’un verdict nul du New York City FC, le CF Montréal entamera la seconde moitié du calendrier de la MLS au sommet de l’Association Est.

Le Atlanta United a arraché un verdict nul de 2-2 sur la pelouse du NYCFC, dimanche, et le club new-yorkais a dû se contenter d’un point.

Le NYCFC (8-4-5) a porté son total à 29 points après 17 rencontres, tout comme le CFM (9-6-2), mais les Montréalais se trouvent au premier rang grâce à leur victoire supplémentaire.

Malgré un doublé de Valentín Castellanos — qui a atteint le plateau des 10 buts pour une troisième fois lors des quatre dernières saisons —, les locaux ont été victime d’un filet de Josef Martínez et d’une frappe tardive du vétéran Dom Dwyer.

En plus du NYCFC, le CF Montréal est virtuellement a égalité au nombre de points avec l’Union de Philadelphie et les Red Bulls de New York.

Les hommes de Wilfried Nancy reprendront le collier lundi contre le Galaxy de Los Angeles dans le cadre des festivités pour le jour de l’indépendance des États-Unis.

Après le duel contre le Galaxy, le XI montréalais devra disputer neuf matchs à domicile (5-3-0) et sept sur la route (4-3-2).