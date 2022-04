Le CF Montréal arrache une victoire de 2-1 sur le terrain des Red Bulls

Samedi était l’anniversaire de naissance de Wilfried Nancy et aussi jour de première sortie officielle de Gabriel Gervais à titre de président et chef de la direction du CF Montréal. Leurs joueurs leur ont présenté un joli cadeau avec l’aide, il faut l’admettre, d’un rival.

Pour seulement la deuxième fois de son histoire, le CF Montréal a récolté des points au classement au Red Bull Arena grâce à une victoire de 2-1 sur les Red Bulls de New York samedi après-midi.

Le 8 mai 2019, l’équipe qui s’appelait alors l’Impact de Montréal avait mérité un gain par le même score. Dans ses 11 autres tentatives, la formation montréalaise n’avait subi que des défaites, dont certaines par des scores cinglants.

«C’est difficile de jouer un bon match contre les Red Bulls parce qu’ils mettent beaucoup de pression. On a vu les 15 premières minutes, on était en difficulté. On avait du mal un peu à ressortir, à être un peu plus haut sur le terrain. Après qu’on ait enchaîné trois ou quatre passes consécutives, on a retrouvé un peu notre jeu. Après, on a fait ce qu’il fallait faire», a d’abord analysé Nancy.

«Je trouve qu’on a fait un bon football contre les Red Bulls, sachant que ce n’est pas facile de jouer contre eux. Bien sûr, ç’aurait pu être beaucoup mieux, mais aujourd’hui, les joueurs ont fait preuve de personnalité pour aller chercher cette victoire-là. C’est grâce à la résilience qu’ils ont. C’est pour ça qu’ils sont passés aujourd’hui», a ajouté l’entraîneur-chef de la formation montréalaise.

Romell Quioto a marqué le filet décisif à la 81e minute, à la suite d’une sortie désastreuse du gardien Carlos Coronel, qui a perdu le ballon près du cercle central alors qu’il tentait de relancer l’attaque new-yorkaise après un dégagement de Rudy Camacho.

Après s’être retrouvé avec le ballon au pied, Quioto a pu sprinter vers le but adverse et il n’a eu aucune difficulté à le pousser dans une cage complètement déserte.

Camacho, également en deuxième demie, a marqué l’autre but du CF Montréal (2-3-1) qui a signé une deuxième victoire de suite et disputé un troisième match consécutif sans subir la défaite, tout ça à l’étranger.

Ce deuxième gain d’affilée sur la route a d’ailleurs permis à la formation montréalaise d’égaler une marque d’équipe réalisée en quatre autres occasions, soit en 2013, en 2015, en 2019 et en 2020.

Surtout cette victoire a été acquise après que le CF Montréal eut concédé le premier but, celui d’Omir Fernandez contre Sebastian Breza à la 14e minute.

Les joueurs du CF Montréal auront enfin l’opportunité de fouler la pelouse du stade Saputo pour la première fois de la saison, samedi prochain, alors qu’ils accueilleront les Whitecaps de Vancouver.

Un départ pénible

Avec toutes ses défaites accumulées au fil des ans au Red Bull Arena, la formation montréalaise a possiblement développé un complexe d’infériorité. Et pendant la première demi-heure du match, les hommes de Wilfried Nancy ont joué, en effet, comme s’ils étaient complexés.

Les joueurs du CF Montréal ont manqué de cohésion, ont multiplié les mauvaises passes et ont passé la presque totalité de ces 30 minutes profondément dans leur territoire.

À force de contrôler le ballon en zone montréalaise, les Red Bulls ont pris l’avance quand Fernandez a effectué un tir d’environ 20 mètres qui a semblé dévier sur le mollet de Camacho avant de surprendre Breza.

Puis, à la 26e minute, avec Breza hors position après une tentative ratée d’interception d’un centre, Kei Kamara a sauvé deux buts sur des tirs successifs d’Aaron Long et de Sean Nealis.

On ne sait trop si les sauvetages de Kamara y ont été pour quelque chose, mais le CF Montréal a beaucoup mieux joué pendant le dernier quart d’heure de jeu.

Tellement, en fait, qu’il a complété la première demie avec plus de tirs tentés – six contre cinq – que les Red Bulls.

Djordje Mihailovic, à la 33e minute, et Kamal Miller, deux minutes plus tard, ont eu de bonnes chances de marquer, mais Coronel s’est interposé chaque fois.

«(Les Red Bulls) mettent beaucoup de pression et on avait du mal à sortir de leur pressing. Fallait casser un peu leur pressing, on n’y est pas arrivé les 15-20 premières minutes, on était un peu acculés sur notre but. Mais on a tenu, on a fait le dos rond, et on n’a pas encaissé ce deuxième but qui aurait pu être compliqué pour nous», a décrit Camacho.

Après un lent début en seconde demie, le CF Montréal a créé l’égalité grâce à la contribution de trois défenseurs, à la 71e minute.

Miller a d’abord glissé le ballon à Alistair Johnston, qui se trouvait tout près de lui. Celui-ci a dirigé le ballon vers le centre de la surface de réparation, où s’était faufilé Camacho.

Habilement, de la tête, Camacho a fait dévier le ballon à la droite de Coronel. Le ballon a touché l’intérieur du poteau avant de rouler dans le fond du filet.

«Il y avait Kamal et ‘Ali’ sur le côté, moi j’étais déjà devant, donc j’ai décidé de rester. Et voilà, j’ai bien fait. On a marqué, il y a trois défenseurs qui sont sur l’action. C’est cool!», a décrit Camacho.

Dix minutes plus tard, Coronel commettait son incroyable bourde et le CF Montréal allait réussir à protéger son avance.