Le CF Montréal arrache sa première victoire de la saison, 4-3 face au FC Cincinnati

La prestation des joueurs du CF Montréal n’a pas été parfaite samedi après-midi, loin de là. Mais quand on parvient enfin à inscrire une première victoire après des dénouements frustrants, on a envie de l’apprécier plutôt que, dans les minutes qui suivent, s’attarder sur les aspects du match qui ont été moins intéressants.

C’est un peu ce que ressentait l’entraîneur-chef Wilfried Nancy à la suite du gain de 4-3 de ses joueurs face au FC Cincinnati au TQL Stadium.

Le CF Montréal (1-3-1) a mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire en début de saison et a battu le FC Cincinnati (2-4-0) sur son terrain pour la première fois de son histoire.

«C’est sûr que ça fait du bien. Je suis content pour les joueurs parce qu’on ne l’a pas eu facile encore aujourd’hui. Je suis vraiment content pour les gars. Ça fait du bien au moral et au mental, à tout le monde», a décrit Nancy.

Pour un troisième match d’affilée en MLS, tous à l’étranger faut-il le préciser, la formation montréalaise a concédé au moins trois buts à ses adversaires.

«Je ne veux pas faire mon entraîneur maintenant, j’ai envie de savourer un peu la victoire. Mais on prend des buts qui sont évitables. Mais les gars ont bien répondu, ils n’ont rien lâché et ils sont allés chercher cette victoire qui fait du bien», a noté Nancy.

Joaquin Torres a inscrit le but victorieux à la 67e minute, lorsqu’il a récupéré un ballon libre près du filet après une tentative de centre de Kei Kamara que le gardien Alec Kann avait partiellement touché de la main droite en plongeant.

Kamara a d’ailleurs joué un fort match et a marqué un but important tout juste avant la fin de la première demie.

La grande vedette du CF Montréal a été Djordje Mihailovic, auteur de ses deuxième et troisième filets de la saison, en première demie.

Doit-on rappeler que la saison dernière, le milieu de terrain américain avait inscrit seulement quatre buts durant toute la campagne en MLS.

«Il est conscient que l’année dernière, il a eu des opportunités où il aurait pu marquer un peu plus de buts, effectivement. En début d’année, je n’étais pas trop content – entre guillemets – parce qu’il était tellement obnubilé par ça qu’il voulait tirer de 90 mètres alors qu’il pouvait faire des passes. Maintenant, il trouve la bonne nuance. Il grandit, le garçon. Aujourd’hui, il nous a bien aidés parce que je l’ai trouvé intéressant», a analysé Nancy.

De son côté, Mihailovic était davantage soulagé par le fait que l’équipe avait enfin effacé le zéro inscrit sous la colonne des victoires que par son doublé. Et aussi par la manière.

«C’est merveilleux d’avoir obtenu la première victoire de la saison. C’est la première chose. C’est un peu plus tard que nous l’aurions voulu, mais nous y sommes arrivés», a rappelé Mihailovic.

«Et c’est bon que ce soit arrivé dans ce genre de match parce que (le FC Cincinnati) a pris les devants deux fois en première demie, et nous avons chaque fois égalé le score. Ça vous montre le caractère dans cette équipe. Nous croyions que nous pouvions aller chercher un résultat, et pas seulement un match nul, mais une victoire. En bout de ligne, tout dépend de votre façon de voir les choses et de votre mentalité.»

Brandon Vazquez, en première demie, et Luciano Acosta, sur un penalty en seconde demie, ont déjoué Sebastian Breza. Alistair Johnston a été débité d’un but contre son camp en première moitié de rencontre.

Le CF Montréal devra jouer un dernier match à l’étranger avant de retrouver son domicile du stade Saputo, le 16 avril contre les Whitecaps de Vancouver. Cette autre sortie en terrain hostile aura lieu samedi prochain, à Harrison, au New Jersey, face aux Red Bulls de New York.

Feux d’artifice

Le CF Montréal et le FC Cincinnati ont amorcé le week-end dans les bas-fonds du classement de l’Association Est, ce qui ne les a pas empêchés d’offrir un spectacle offensif de haut niveau en première demie.

Deux joueurs, l’un de chaque côté, ont tenu les rôles principaux. Chez le CF Montréal, ce fut Mihailovic, qui a permis à son équipe d’effacer deux déficits d’un but après avoir touché la cible à la 17e minute, et à la 41e minute.

De l’autre, ce fut Vazquez, qui a marqué le premier but du match, pendant la 12e minute de jeu, et qui a été le chef d’orchestre du but contre son camp de Johnston, à la 20e minute.

Les hommes de Wilfried Nancy sont quand même rentrés au vestiaire avec une avance de 3-2 lorsque Kamara a réussi son premier filet dans l’uniforme montréalais au tout début des arrêts de jeu.

Le jeu a été moins enflammé au début de la deuxième demie, mais une belle irruption du défenseur Alvas Powell sur l’aile droite a mené à un penalty lorsque Rudy Camacho a fait trébucher, peut-être involontairement, le joueur du FC Cincinnati à la 59e minute.

Deux minutes plus tard, Acosta effectuait le penalty avec succès, logeant le ballon à la gauche de Breza, qui avait plongé à sa droite.

Moins de 10 minutes plus tard, Torres redonnait l’avance à la formation montréalaise grâce à son premier but de la saison.

Cette fois-ci, le CF Montréal allait tenir le coup.