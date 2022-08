Le CF Montréal annonce la nomination d’Ignacio Piatti à titre de collaborateur

MONTRÉAL — Le CF Montréal a annoncé la nomination d’Ignacio Piatti à titre de collaborateur du département sportif au niveau du recrutement.

Le président et chef de la direction de l’équipe, Gabriel Gervais, a fait part de cette nouvelle dans un communiqué de presse transmis jeudi soir.

«Nous sommes très heureux que ‘Nacho’ accepte ce nouveau rôle avec nous», a déclaré Gervais, dans le communiqué de l’équipe.

«C’est très important pour nous de rester connecter avec notre histoire et une bonne façon d’y arriver c’est en collaborant avec d’anciens joueurs. ‘Nacho’ s’ajoute à la longue liste d’anciens qui travaillent ou collaborent avec notre organisation. Puisqu’il connaît bien notre culture d’équipe, la ville et la MLS, il sera plus qu’un dépisteur avec des contacts en Amérique du Sud et en Europe, mais un ambassadeur du club basé en Argentine.»

Piatti, qui participera à une disponibilité média vendredi en compagnie de Gervais, s’est dit content d’avoir la chance d’aider son ancienne organisation.

«Je pourrai contribuer en Argentine en voyant beaucoup de joueurs, mais aussi avec mes nombreuses relations dans le monde du soccer. Je suis heureux de poursuivre l’aventure avec le CF Montréal et rester près des partisans au Québec.»

Nommé Joueur par excellence de l’Impact à quatre reprises, de 2015 à 2018, et au sein du Meilleur XI de la MLS en 2016 et 2018, Piatti a disputé six saisons avec le club en MLS, marquant un total de 78 buts (toutes compétitions).

Piatti se classe au premier rang dans l’histoire du club en MLS avec 130 titularisations en saison régulière, 11 427 minutes de jeu, 66 buts, 35 passes décisives, 15 buts sur penalty, 15 buts gagnants, 13 passes décisives gagnantes, 14 matchs de plus d’un but, 284 fautes subies, 361 tirs et 152 tirs cadrés.

Il a également réussi cinq buts et trois mentions d’aide en huit titularisations lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS, aidant le club à atteindre la finale de l’Association Est en 2016.

En Ligue des champions de la Concacaf 2014-2015, Piatti a aidé l’équipe à atteindre la finale contre le club mexicain América avec deux buts et trois passes décisives en 526 minutes.