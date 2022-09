Le CF Montréal affronte un Toronto FC revigoré par l’arrivée de deux vedettes

MONTRÉAL — Le Toronto FC n’est plus la même équipe depuis l’arrivée du duo italien formé de Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi ainsi que du milieu de terrain canadien Mark-Anthony Kaye. La formation de l’entraîneur Bob Bradley a repris des couleurs depuis son passage au Stade Saputo à la mi-juillet. Elle n’a encaissé qu’une seule défaite à ses huit derniers matchs.

Dans ce contexte, l’entraîneur Wilfried Nancy du CF Montréal est conscient que ses joueurs auront fort à faire, dimanche, à l’occasion du derby attendu au BMO Field, mais il ne croit pas qu’il faut nécessairement focaliser toute l’attention sur les nouveaux meneurs de jeu des Torontois.

«Le plan, c’est de défendre de façon agressive et d’essayer de les empêcher de faire ce qu’ils font de bien, a expliqué Nancy, vendredi matin à l’issue de l’entraînement de l’équipe. On sait que ce sont des joueurs qui jouent en faux-pied, donc ils aiment rentrer et tirer. Du coup, il va falloir être agressif sur eux.»

Bernardeschi, un milieu de terrain de 28 ans, marque à presque tous les matchs depuis qu’il s’est joint à l’équipe torontoise en tant que joueur désigné en juillet.

«C’est sûr que c’est une équipe différente, a poursuivi Nancy, en faisant allusion au club que le CF a vaincu 1-0 en juillet. Ils ont des atouts offensifs, ils ont mis énormément de moyens pour se renforcer. C’est une équipe qui est déjà plus en confiance, qui joue d’une différente façon maintenant. Ils sont en pleine forme, ils ont obtenu de bons résultats et ils misent sur des joueurs qui font la différence. On s’en va là-bas pour jouer notre football et pour essayer de remporter ce match.»

Le CF s’est incliné 1-0 à domicile face au Red Bulls de New York, mercredi, ce qui mis fin à une série de huit matchs sans défaite. L’entraîneur a convié ses joueurs à une petite séance de vidéo après l’entraînement, vendredi, question d’en tirer des leçons.

«Nous avons fait de bonnes choses contre New York. Ils (Red Bulls) ont mis beaucoup d’intensité, mais nous avons été en contrôle du match. Bien entendu, ils ont marqué ce but. Nous aurions pu faire un peu mieux pour nous dégager de leur pression.

«Je voulais montrer aux joueurs les avantages que nous avons obtenus, mais que nous n’avons pas bien exploités. C’est ça qui fait la différence au haut niveau.»

Nancy souligne que ces joueurs aiment bien les défis et il s’attend donc à un bon match de leur part contre Toronto.

Koné toujours avec le CF

Dans le dossier d’Ismaël Koné, que les rumeurs envoyaient à Sheffield United en deuxième division anglaise, mais dont le transfert ne s’est pas matérialisé pour l’instant, l’entraîneur prévoit que son jeune joueur sera disponible, dimanche. Il ne croit pas que cet épisode a altéré sa motivation.

«C’est un gars qui connaît le football maintenant, même si ça fait juste un an et demi qu’il est avec le groupe professionnel. Il a énormément mûri. Il a la chance d’être avec des joueurs qui ont fait de grandes carrières comme Victor (Wanyama) à l’étranger, où même Kai (Kamara) qui a fait carrière en MLS.

«Il parle beaucoup avec eux et il se sent bien mentalement. Il est content d’être avec nous. Il a des objectifs individuels comme tout le monde et nous allons l’aider à atteindre ses objectifs. Après, on verra.»

En prévision du match de dimanche, Nancy a précisé que les chances sont bonnes pour que le défenseur Rudy Camacho effectue un retour au jeu. Mais l’absence du milieu de terrain Lassi Lappalainen se prolongera encore un peu.