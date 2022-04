Le Canadien offre une performance inspirée, mais s’incline 6-3 devant les Sénateurs

MONTRÉAL — Le défenseur recrue Justin Barron se souviendra longtemps du match de mardi soir, même si le Canadien de Montréal s’est incliné 6-3 devant les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

Barron a inscrit son premier but en carrière dans la LNH à son septième match seulement dans le circuit Bettman, Brendan Gallagher et Cole Caufield ont aussi touché la cible pour le Canadien (19-40-11). Le Tricolore n’a toutefois pu obtenir une deuxième victoire consécutive.

L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis s’est néanmoins dit satisfait de la performance de Barron, qui ne semble pas intimidé par l’environnement montréalais.

«’JB’ n’est qu’un joueur de hockey. Il n’est pas intimidé par la LNH. Il saute sur la patinoire et je crois qu’il sait que les lignes seront aux mêmes endroits, tout comme les rampes d’ailleurs et la taille de la patinoire. Il se contente de jouer au hockey. Il n’est pas effrayé. Je suis très satisfait du petit échantillon (de son jeu) jusqu’ici», a confié l’entraîneur québécois.

«Il (Barron) a joué un bon match. Je suis content qu’il ait marqué son premier but, et je suis très content du travail de nos jeunes défenseurs», a répété St-Louis.

Austin Watson, deux fois, Tim Stützle, Brady Tkachuk, Drake Batherson et Colin White ont noirci la feuille de pointage pour les Sénateurs (26-37-6), qui ont savouré une troisième victoire d’affilée. Tkachuk et Josh Norris ont ajouté deux passes chacun à leur fiche.

Le Canadien présente maintenant une fiche de 2-1 cette saison contre la formation ottavienne. Le dernier duel entre les deux formations aura lieu le 23 avril.

Jake Allen a effectué un quatrième départ consécutif, et il a conclu sa soirée de travail avec 26 arrêts devant la cage du Tricolore.

Son adversaire, Anton Forsberg, a repoussé 27 tirs pour les Sénateurs.

Le Tricolore disputera son prochain match contre les Devils du New Jersey, jeudi soir.

Gally fait sentir sa présence

St-Louis avait apporté un seul changement à sa formation. L’attaquant Brendan Gallagher a effectué son retour au jeu, à la place de Tyler Pitlick. Le pugnace attaquant n’avait pas disputé de rencontre depuis le 17 mars, contre les Stars de Dallas.

Et ‘Gally’ a fait sentir sa présence tôt dans le match. Il a ouvert la marque après seulement 2:31 de jeu, après avoir frappé une rondelle libre dans l’enclave derrière Forsberg. Il s’agissait de son sixième filet de la campagne.

Watson a cependant nivelé la marque avec moins de cinq minutes à écouler au premier tiers, sans aide.

Au retour de l’entracte, les deux équipes se sont échangé deux buts chacune.

Après Stützle en supériorité numérique, Barron a démontré l’ampleur de son talent en marquant d’un tir précis 31 secondes plus tard.

Tkachuk a ensuite porté la marque à 3-2 en faveur des Sénateurs avec 5:40 à écouler à l’engagement, mais Caufield a de nouveau ramené les deux équipes à la case départ en faisant vibrer les cordages d’un tir des poignets précis, en avantage numérique.

Batherson, en avantage numérique à 29 secondes du dernier tiers, puis White, avec 8:30 à jouer, ont toutefois scellé l’issue de la rencontre en faveur des Sens. Watson a complété dans un filet désert.

Il s’agissait aussi du premier match du défenseur Jordan Harris dans l’uniforme du CH à Montréal. Et il a fait preuve d’un bel aplomb, malgré son manque d’expérience dans la LNH. Barron semble toutefois s’être blessé au bas du corps en fin de rencontre, à la suite d’une chute accidentelle de l’attaquant des Sénateurs Mathieu Joseph.

Plus tôt dans la journée, le Canadien a annoncé que Caufield et Nick Suzuki étaient les lauréats de la coupe Molson remis aux meilleurs joueurs du club pour le mois de mars. Une présentation les honorant a d’ailleurs eu lieu avant le match face aux Sénateurs.

—

Échos de vestiaire

Brendan Gallagher en avait gros sur le coeur contre l’attaquant des Sénateurs Tim Stützle.

«Quand j’avais 10 ans, j’avais un entraîneur qui avait une règle bien simple: si tu restes couché sur la patinoire, tu souffres trop pour jouer. Tu restais au banc pour au minimum trois présences. C’est tout un joueur… mais ça fait maintenant deux ou trois ans que nous l’affrontons, et la plupart du temps il se laisse choir sur la patinoire (pour provoquer une pénalité) avant d’y retourner pour le jeu de puissance. (…) Si j’étais son coéquipier, je lui dirais de réfléchir aux gestes qu’il pose.»

David Savard a démontré beaucoup d’empathie pour son coéquipier Corey Schueneman, auteur d’une bourde qui a mené au premier but des visiteurs.

«Ce sont des choses qui arrivent. Il ne faut pas qu’il arrête de jouer son style de jeu; c’est ce qui fait qu’il est bon avec la rondelle. Ce n’est pas une erreur, ni un but, qui doit changer son style de jeu. Il doit jouer de la même façon, et c’est la raison pour laquelle il est toujours dans la formation en ce moment. Je pense qu’il l’a oubliée rapidement (son erreur), il a bien joué et c’est tout ce qu’on peut demander d’un gars comme lui.»