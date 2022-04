Le Canadien met fin à sa série de neuf défaites en battant les Rangers 4-3

NEW YORK — Le Canadien a profité du retour du balancier pour mettre un terme à sa série de neuf défaites et éviter d’atteindre la cinquantaine de revers en temps réglementaire pour une première fois dans son histoire.

Jeff Petry a donné les devants pour de bon au Tricolore en marquant son deuxième but de la rencontre dans la dernière minute de jeu en troisième période et la formation montréalaise a vaincu les Rangers de New York 4-3, mercredi au Madison Square Garden.

Au cours de la série de défaites du Canadien, l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis avait mentionné à quelques reprises que sa troupe aurait peut-être dû mériter un meilleur sort. Ce soir, aucune des deux équipes n’a été particulièrement impressionnante, mais le Tricolore s’est imposé.

«En général, nous n’avons pas joué un très bon match, mais nous sommes allés chercher une victoire qui fait du bien au moral, a admis St-Louis. Nous avions joué des bons matchs dans la série de défaites et nous n’avions pas été récompensés. Ce soir, c’est allé dans l’autre sens. Nous n’avons pas joué un très bon match, mais nous sommes allés chercher les deux points.»

Le Canadien tentera une dernière fois d’éviter d’atteindre le plateau des 50 défaites à la régulière vendredi, quand il conclura sa campagne en accueillant les Panthers de la Floride au Centre Bell.

«Je pense que nous devrions trouver un moyen de livrer un bel effort lors de notre dernier match, a dit St-Louis. Nous serons devant nos partisans et nous voudrons terminer la saison sur une bonne note.

«Ensuite, nous pourrons oublier le hockey un peu et faire table rase. Après une saison comme celle-là, tout le monde a hâte de pouvoir appuyer le bouton ‘recommencez’.»

Ryan Poehling, qui était de retour dans la formation, et Mike Hoffman ont également marqué pour le Canadien (21-49-11). Samuel Montembeault a effectué 24 arrêts.

Ryan Reaves, Frank Vatrano et Ryan Strome ont répliqué pour les Rangers (51-24-6). Alexandar Georgiev a stoppé 17 tirs.

Mathieu Perreault avait cédé sa place à Poehling dans la formation du Canadien.

Les attaquants Andrew Copp, Artemi Panarin, Mika Zibanejad et Chris Kreider, ainsi que les défenseurs Adam Fox, Ryan Lindgren et Jacob Trouba avaient obtenu une soirée de congé chez les Rangers. Ces derniers sont assurés de terminer la saison au deuxième rang de la section Métropolitaine.

Le chat et la souris

Après un très bref hommage à Guy Lafleur, qui a disputé une saison avec les Rangers à son retour au jeu, en 1988-89, les deux équipes ont semblé manquer un peu de cohésion en début de rencontre.

Georgiev a été le premier gardien à être mis au défi, mais il a réussi l’arrêt contre un bon tir sur réception de Rem Pitlick.

Le Canadien a finalement ouvert la marque avec 1:15 à écouler au premier vingt. Poehling a fait mouche grâce à un tir sur réception après une belle remise de Michael Pezzetta à partir de l’arrière du filet.

La deuxième période a été l’affaire des Rangers, qui ont décoché neuf tirs au but consécutifs.

Montembeault a été habile contre Zac Jones tôt dans l’engagement, mais il n’a rien pu faire à 4:14, quand un tir de Reaves a dévié contre le bâton de Christian Dvorak avant de franchir la ligne des buts.

Le Canadien s’est finalement activé tard en deuxième période. Pitlick a tout juste raté la cible alors qu’il semblait avoir une cage béante devant lui, puis Petry a fait bouger les cordages avec 8,8 secondes à faire, redonnant les devants au Tricolore.

Les Rangers ont répliqué après 4:15 de jeu en troisième période, après une série de revirements du Tricolore. Vatrano a battu Montembeault grâce à un tir parfait dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

Hoffman a replacé le Canadien en avance au pointage avec 7:52 à faire en temps réglementaire. Il a déjoué Georgiev après avoir reçu une passe parfaite de Nick Suzuki.

Les Rangers n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Strome a créé à nouveau l’égalité avec 4:19 à écouler au cadran, en infériorité numérique.

Petry a permis au Canadien d’avoir le dernier mot. Il a joué les héros grâce à un tir dans la lucarne avec 30,7 secondes à faire au dernier tiers.

Échos de vestiaire

Ryan Poehling a souligné qu’il avait du plaisir à regarder jouer Jeff Petry, maintenant qu’il semble avoir retrouvé ses repères.

«Vous n’atteignez pas le plateau des 800 matchs dans la LNH sans avoir du talent à revendre. Il est plus heureux récemment. Nous sommes allés au match des Yankees hier (mardi) et nous avons eu un plaisir fou. J’étais content pour lui ce soir.»

Jeff Petry a indiqué que les choses allaient mieux pour lui depuis qu’il a repris l’habitude d’être plus actif sur la patinoire.

«Quand je patine, le jeu s’ouvre à moi. Je me retrouvais dans le pétrin quand je restais à la même place et que je laissais la pression venir vers moi. Quand vous bougez, vos coéquipiers bougent autour de vous et il est plus facile de faire un jeu.»

Jeff Petry a rappelé que le Canadien aura de bonnes raisons de vouloir gagner son dernier match de la saison.

«Il ne reste plus qu’un match et l’objectif sera bien évidemment de le gagner. Nous serons devant nos partisans. Ce sera une soirée spéciale pour ‘Gerv’ (le gérant de l’équipement Pierre Gervais) qui en sera à son dernier match. Il y a plein de bonnes raisons de vouloir gagner.»