Le Canadien manque de constance, s’incline 4-2 devant les Kings

MONTRÉAL — L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Martin St-Louis répète à ses joueurs ces derniers temps qu’ils doivent trouver une façon de jouer pendant 60 minutes. Samedi, ceux-ci ont encore pris une bonne partie de la soirée en congé.

Le Canadien, peut-être affecté par son récent voyage de quatre matchs dans l’Ouest et le décalage horaire qui y est associé, a offert une autre performance inégale en route vers une décevante défaite de 4-2 contre les Kings de Los Angeles.

Anze Kopitar et Viktor Arvidsson, dans un intervalle de 19 secondes au premier tiers, ainsi qu’Alexander Edler et Adrian Kempe ont noirci la feuille de pointage pour les Kings (15-11-4). Ceux-ci ont ainsi rebondi après avoir encaissé un cuisant revers de 5-0 face aux Maple Leafs de Toronto jeudi soir.

Le style de jeu des Kings, particulièrement en zone neutre, a donné du fil à retordre au Canadien tout au long de la soirée. Selon St-Louis, c’est le métier qui rentre.

«Si tu rejettes la rondelle profondément dans leur territoire et que tu exploites ta vitesse pour les empêcher de faire leur jeu — notamment en les empêchant de voir le jeu se développer dans le reflet de la baie vitrée —, alors tu peux appliquer de la pression, a-t-il expliqué. On va continuer à étudier ça et essayer d’apprendre à faire mieux.»

Cole Caufield croyait bien avoir inscrit son 16e filet de la campagne en troisième période, mais l’arbitre a renversé la décision puisque son puissant tir des poignets s’est écrasé contre la barre transversale — et non contre la barre au fond du filet des Californiens.

Mike Hoffman, qui disputait un premier match depuis le 19 novembre, a finalement touché la cible pour le Canadien (13-12-2), qui convoitait une deuxième victoire d’affilée. Caufield s’est ensuite repris en fin de match, lui permettant de s’inscrire à la marque dans un troisième match d’affilée.

Le vétéran Jake Allen a effectué un deuxième départ consécutif devant le filet du Tricolore, et il a complété la rencontre avec 31 arrêts. De son côté, Pheonix Copley, qui effectuait seulement son deuxième départ cette saison, a repoussé 20 tirs devant la cage des Kings. Ceux-ci ont donc savouré une troisième victoire à leurs quatre derniers matchs face aux Montréalais.

Les nombreuses blessures qui affligent le Canadien ces derniers temps ont contraint St-Louis à jongler avec ses effectifs en vue du match face aux Kings. Il ne faut toutefois pas s’attendre à revoir les mêmes combinaisons lors du prochain match face aux Flames de Calgary lundi, selon lui.

«Non, pas vraiment, a-t-il répondu. Nous avons joué à trois trios pendant un bon bout de temps en troisième période — c’est comme ça que les trios sont conçus —, mais c’est dur quand tu es en rattrapage (au pointage). J’ai donc essayé de ramener les anciennes combinaisons, pour aider les gars à trouver l’étincelle. On va donc regarder le match et voir comment nous allons nous préparer pour lundi.

«Mais je ne tirerais pas trop de conclusions de ma gestion des effectifs en troisième période. Ce sont des décisions qui se prennent dans un match», a simplement conclu St-Louis.

Ces changements ont d’ailleurs créé une certaine confusion dans le camp montréalais, ouvrant la voie aux deux premiers filets des visiteurs.

Kopitar a d’abord échappé à la couverture défensive du défenseur Kaiden Guhle avant de battre Allen d’un tir des poignets précis, à 9:34 du premier tiers. Arvidsson a doublé l’avance des Kings à peine 19 secondes plus tard, à la suite d’un revirement commis par Anderson à la ligne bleue des Californiens.

Edler a ensuite creusé l’écart à 3-0 en décochant un tir du point d’appui gauche qui a ricoché contre Guhle avant de déjouer Allen, à 9:12 du troisième vingt. Il s’agissait du premier filet de la campagne du défenseur des Kings, qui est âgé de 36 ans.

Hoffman a redonné espoir aux partisans montréalais en déjouant Copley d’un tir dans la lucarne, avec un peu plus de huit minutes à écouler au match. Puis, Caufield a rétréci l’écart à 3-2 à l’aide d’un tir d’un angle impossible avec 2:28 à écouler au cadran.

Ç’a mis la table pour une fin de match enlevante, du moins jusqu’à ce que Kempe lance le caoutchouc dans une cage béante avec 36 secondes à jouer.

Le Canadien a terminé la soirée en étant blanchi en trois opportunités en supériorité numérique. Il pointait déjà au 30e rang, sur 32 clubs, dans cette phase de jeu avant la rencontre face aux Kings.

Les attaquants Brendan Gallagher, Sean Monahan et Jonathan Drouin, de même que les défenseurs Mike Matheson et David Savard, tous blessés, ont été rayés de la formation partante du Bleu-blanc-rouge.

Après la rencontre, le Canadien a indiqué que «Matheson est blessé au bas du corps et que son état sera réévalué quotidiennement».

Le Canadien a disputé un deuxième match cette saison vêtu de son chandail ‘Reverse Retro’ bleu poudre. Il présente une fiche de 0-2 avec cet uniforme.

Échos de vestiaire

Mike Hoffman, le premier marqueur du match du CH, a bien aimé sa performance à son retour au jeu après une absence de huit parties.

«Je me suis senti assez bien, compte tenu du fait que je n’ai pas joué depuis trois semaines. J’ai retrouvé mon souffle, et mes jambes, donc ç’a été assez bien.»

Cole Caufield s’est dit surpris de la décision de l’arbitre d’interrompre le jeu afin de vérifier s’il avait marqué ou non en milieu de troisième période.

«J’ai entendu la sirène de but retentir et je croyais que la rondelle avait pénétré. Nous avions la possession du disque à ce moment-là, donc je ne suis pas très satisfait de la décision (de l’arbitre). J’espère que la ligue prendra une mesure afin d’éviter que ça se reproduise.»

Jake Allen a admis que son équipe avait éprouvé de la difficulté à percer le système défensif des Kings.

«C’est une équipe bien structurée — tout le monde le sait — et elle est très bonne. Nous ne les croisons pas souvent, mais ils comptent sur de bons vétérans et ont une belle chimie. C’est difficile de pénétrer leur front en zone neutre; ils appliquent une structure étanche de 1-3-1, et ils excellent en possession de la rondelle en zone offensive. Ils jouent un style de jeu similaire à celui de Calgary, même s’ils sont plus lourds qu’eux, donc ç’a été tout un défi pour nous ce soir.»