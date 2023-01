Le Canadien encaisse un sixième revers de suite, 6-3 face aux Predators

NASHVILLE — Deux choses continuent de faire mal au Canadien selon l’entraîneur-chef Martin St-Louis: son jeu en infériorité numérique et dans son territoire défensif.

Les Predators de Nashville ont marqué trois fois dans les 11 premières minutes de jeu et ils ont facilement vaincu le club montréalais 6-3, mardi au Bridgestone Arena.

Le Canadien espérait retrouver ses repères durant son long séjour à l’extérieur des Fêtes. Il s’est plutôt enfoncé dans son bourbier.

Le Tricolore avait perdu trois fois de suite en temps réglementaire pour une première fois cette saison avant de s’envoler pour l’Arizona le 18 décembre. Après avoir mis fin à cette séquence face aux Coyotes, il a perdu ses six matchs suivants (0-5-1), dont les cinq derniers à la régulière.

Les performances ont été particulièrement gênantes au retour du congé de Noël. Le Canadien a perdu ses quatre derniers matchs par un pointage combiné de 8-26.

«Nous allons regarder la vidéo du match et continuer à trouver des solutions, a souligné St-Louis. Il y a deux choses avec lesquelles nous avons de la misère présentement: écouler les punitions et les erreurs dans notre zone qui mènent à des chances de qualité de l’adversaire.»

Les Predators ont été 2-en-4 en avantage numérique, avec un troisième filet inscrit une seconde après la sortie de Brendan Gallagher du banc des punitions.

Ils ont aussi profité des largesses du Tricolore dans son territoire.

«Je suis déçu du résultat, mais nous nous sommes encore une fois tirés dans le pied en partant, a reconnu St-Louis. Ce n’est pas facile de venir de l’arrière. J’ai aimé notre poussée. Nous sommes revenus à 3-2, mais nous avons commis d’autres erreurs dans notre zone.

«Ce n’est pas une ligue facile. C’est un défi mentalement, mais il faut sortir de ça», a-t-il ajouté.

Cole Caufield, au lendemain de son 22e anniversaire de naissance, Josh Anderson et Gallagher ont marqué pour le Canadien (15-20-3). Samuel Montembeault a réalisé 28 arrêts.

Mattias Ekholm, Roman Josi et Thomas Novak ont amassé chacun un but et une aide pour les Predators (16-14-6). Cody Glass, Colton Sissons et Matt Duchene ont aussi touché la cible, tandis que Nino Niederreiter a récolté trois aides et Mikael Granlund, deux. Juuse Saros a repoussé 24 tirs.

Le défenseur David Savard était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté 13 matchs en raison d’une blessure au haut du corps. L’attaquant Anthony Richard a aussi été inséré dans la formation, tandis que Johnathan Kovacevic et Joel Armia ont été laissés de côté.

Le Canadien retrouvera maintenant le confort du Centre Bell pour quatre matchs. Il accueillera les Rangers de New York, jeudi.

Une autre dégelée

Glass a lancé le bal après 4:10 pour les Predators, faisant dévier un tir d’Ekholm durant un avantage numérique.

Le scénario aurait peut-être été différent si les responsables vidéo avaient déterminé que Glass avait touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. Cependant, ce ne fut pas le cas, puis les choses ont vite déboulé.

Sissons a creusé l’écart 1:39 plus tard, au terme d’une attaque à deux contre un avec Filip Forsberg. Ce dernier avait volé le disque à Justin Barron en zone neutre.

Barron a joué de malchance sur le troisième but des Predators, à 10:42 et lors d’un avantage numérique. Le lancer frappé d’Ekholm a dévié contre son bâton, trompant la vigilance de Montembeault.

Caufield a relancé le Canadien en marquant en échappée avec 49,3 secondes à faire au premier vingt.

Le Tricolore a ensuite connu un bon début de deuxième engagement. Anderson a même profité de la générosité de Saros pour réduire l’écart à un seul but à 6:40.

Cependant, Novak a marqué 1:22 plus tard, alors que le Canadien était désorganisé dans son territoire.

Josi a porté un dur coup au Canadien en creusant l’écart à 5-2 avec 2:12 à jouer au deuxième tiers. Encore une fois, il a été oublié par la couverture défensive du Tricolore et il a battu Montembeault à l’aide d’un bon tir du côté de la mitaine.

Le Canadien a été incapable de profiter de 21 secondes à cinq contre trois tôt en troisième période. Duchene a marqué durant un avantage numérique de deux hommes en faveur des Predators quelques instants plus tard, portant la marque à 6-2.

Gallagher a fait mouche avec 3:01 à faire, mais le résultat final ne faisait déjà plus de doute.

Échos de vestiaire

David Savard a reconnu que la défensive abandonnait un peu ses gardiens présentement.

«J’ai l’impression qu’on se cherche un peu. Nous donnons de grosses chances de marquer et c’est difficile pour nos gardiens.»

Jonathan Drouin a aussi parlé du besoin de resserrer le jeu en défensive.

«Il y a des moments où ça allait mieux, mais nous accordons trop de chances de marquer. Nous ne couvrons pas bien les espaces en zone défensive et cette responsabilité revient autant aux défenseurs qu’aux attaquants.»

Drouin a également affirmé que le Canadien avait connu un meilleur début de rencontre que lors des dernières sorties.

«Notre début était bon. Je sais que c’était 3-0, mais nous avions bien fait avant. Sur la première séquence, le trio de Nick Suzuki a créé des occasions. C’est ce que vous voulez. Puis, les punitions nous ont fait mal.»