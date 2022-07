Le Canadien Damian Warner se blesse lors du 400 mètres du décathlon

EUGENE, Ore. — La quête d’un premier sacre aux mondiaux est terminée pour Damian Warner.

Le Canadien et meneur du décathlon a été forcé d’abandonner lors de l’épreuve du 400 mètres, samedi, aux Championnats du monde d’athlétisme.

Le champion olympique en titre du décathlon a été victime d’une blessure après le premier virage — environ 120 mètres après le début de la course — et s’est laissé choir au sol. Il n’a pas été en mesure de compléter la course et n’a donc obtenu aucun point.

En raison de son abandon, Warner est tombé au 21e rang.

Son compatriote Pierce Lepage a terminé au deuxième rang du 400 mètres compte tenu d’un chrono de 46,84 secondes.

Lepage s’est également hissé au deuxième rang cumulatif grâce à ses 4485 points. Il a conclu la première journée de compétitions avec un retard de 121 points sur le meneur, le Portoricain Ayden Owens-Delerme.

Les cinq dernières épreuves se tiendront dimanche.

Warner n’a jamais remporté l’or lors des Championnats du monde d’athlétisme. Il a obtenu une médaille d’argent et deux de bronze.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, Warner a fracassé le record canadien et devenu le quatrième athlète de l’histoire du décathlon à franchir la barre des 9000 points.