Le Canada se qualifie pour les éliminatoires du Mondial de curling féminin

PRINCE GEORGE, C.-B. — Avec une participation aux éliminatoires en poche avant le dernier tour de la ronde préliminaire, la Canadienne Kerri Einarson se sentait optimiste par rapport à ses chances de mettre la main sur le Championnat du monde de curling féminin, vendredi.

Une victoire de 8-5 en matinée contre l’Allemagne a donné au pays hôte un dossier de 8-3 avec seulement un match à faire en soirée contre la République tchèque (2-8).

«Nous avons démontré beaucoup de détermination, a déclaré Einarson. Nous avons dû bûcher tout au long de la ronde préliminaire et nous continuons à le faire. Mais nous devenons de plus en plus bonnes.»

Le trio de Japonaise qui a déclaré forfait pour son match en après-midi contre la Corée du Sud en raison de cas de COVID-19 dans l’équipe a soudainement complété le portrait des éliminatoires avec deux séances à faire.

La Suisse (11-0), le Canada et la Suède (8-3), la Corée du Sud (7-3) et le Danemark et les États-Unis (7-4) formeront le top-six qui prendra part à la prochaine ronde du Mondial, peu importe les autres résultats de vendredi.

Le quatuor de la championne en titre, Silvana Tirinzoni, a obtenu l’une des deux places donnant directement accès aux demi-finales. Le Canada, la Corée du Sud et la Suède se disputeront l’autre place.

Des membres de l’équipe ont obtenu des diagnostics positifs à la COVID-19 après des tests rapides effectués avant le début de la séance, a annoncé la Fédération mondiale de curling (WCF) par voie de communiqué.

La WCF n’a pas précisé l’identité des joueuses touchées, mais la skip Ikue Kitazawa et ses coéquipières Minori Suzuki et Hasumi Ishigooka étaient sur la surface de jeu pour affronter la Suisse. Seule Seina Nakajima manquait à l’appel.

De plus, la réserviste Chiaki Matsumura était absente du côté du Japon, mais l’entraîneur était là.

Les Japonaises et la skip suisse Silvana Tirinzoni portaient toutes des masques.