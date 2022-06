Le Canada remporte une première médaille aux Championnats du monde de plongeon

BUDAPEST, Hongrie — Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens ont uni leurs efforts pour procurer au Canada sa première médaille en plongeon aux Championnats du monde de sports aquatiques, mardi, en terminant troisièmes à l’épreuve de 10 mètres synchronisé chez les hommes.

Zsombor-Murray, qui est originaire de Montréal, et Wiens, qui provient de la Saskatchewan, ont mis la main sur le bronze grâce à un score de 417,12 points.

«Je suis vraiment heureux de la façon dont nous avons plongé. Notre but était de gagner une médaille ici, et nous l’avons atteint. Il s’agit d’un moment très spécial pour nous», a déclaré Wiens.

Les Chinois Yang Hao et Lian Junjie ont mérité l’or grâce à une note finale de 467,79, points. Les Britanniques Matthew Lee et Noah Williams se sont classés deuxièmes avec un score de 427,71.

Les deux Canadiens, qui ont fait leurs débuts comme coéquipiers plus tôt en juin lors d’un Grand Prix de la Fédération internationale de natation, à Calgary, occupaient le sixième rang après deux plongeons.

Zsombor-Murray et Wiens ont cependant réagi lors des trois plongeons suivants, récoltant des scores de 78,72, 84,36 et 79,56 points.

«Nos deux derniers plongeons ont été vraiment solides. Dans la dernière ronde, nous savions que nous devions exécuter un bon plongeon pour maintenir notre position. Nous voulions demeurer calmes et nous l’avons réussi. Nous l’avons fait, et lorsque nous sommes sortis de l’eau, nous nous sommes regardés et avons dit: ‘Oh, je pense que c’est une médaille. Et nous avions raison! Nous avons écrit une page d’histoire», a déclaré Zsombor-Murray.

Le Canada compte maintenant 12 médailles depuis le début des Championnats du monde de sports aquatiques, soit trois d’or, quatre d’argent et cinq de bronze.