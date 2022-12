Le Canada récolte trois médailles pour conclure la Coupe du monde de Calgary

CALGARY — Ivanie Blondin est retournée sur le podium lors de sa course signature tandis que Connor Howe et Hayden Mayeur ont tiré avantage du chaos pendant la dernière journée de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary.

Les Canadiens ont obtenu trois médailles aux épreuves de départ groupé, dimanche.

La Néerlandaise Irene Schouten a remporté le départ groupé féminin sur l’Ovale olympique de l’Université de Calgary. Elle a devancé Blondin, qui a gagné la médaille d’argent. Les deux femmes avaient également pris ces positions lors des Jeux olympiques de Pékin, en février.

Il s’agissait d’une troisième médaille en autant de jours pour Blondin, qui a décroché le bronze au 5000 mètres et qui a ajouté une médaille d’argent lors du sprint féminin par équipe.

La finale du départ groupé était sa troisième course de la journée.

«C’est beaucoup, mais je pense que j’ai bien exécuté ma course, a observé Blondin. Je suis épuisée en ce moment et j’aurai besoin de petites vacances. Schouten s’est distancée lors du sprint final, mais il y a un maximum que je puisse faire avec mes jambes, lors d’une grosse journée comme ça et un gros week-end.»

Blondin, qui est double championne du monde dans cette discipline, a été disqualifiée la semaine dernière, lors de sa première course à Calgary, pour avoir bloqué d’autres patineuses.

La Néerlandaise Marijke Groenewoud a grimpé sur la troisième marche du podium, dimanche, à plus d’une seconde de Schouten.

La Québécoise Valérie Maltais a enregistré une 11e place.

Lors de l’épreuve masculine du départ groupé, un Sud-Coréen et un Italien parmi les meneurs sont entrés en contact dans le dernier virage.

Howe et Mayeur ont gardé leur équilibre et leur sang-froid pour obtenir leur première médaille en carrière dans cette discipline, derrière le Belge Bart Swings. Howe a gagné l’argent et Mayeur le bronze.

«C’était très fou, a affirmé Howe. Des patineurs partout, à grande vitesse, et deux gars qui chutent dans le dernier virage. Tu dois te placer dans la bonne position et il y a ensuite un peu de chance.»

De l’expérience en patinage de vitesse sur courte piste aide la cause à Blondin et Mayeur lorsque vient le temps de décider quand tenter une manœuvre parmi le peloton.

«Le départ groupé, tu ne peux pas vraiment t’y préparer, a expliqué Mayeur. Tout change chaque demi-tour. Il y a un changement de meneur, un changement de vitesse et des patineurs peuvent chuter. C’était le premier départ groupé au cours duquel Connor et moi étions en finale ensemble. Nous avons tous les deux été au bon moment lors du bon tour.»

Le Canada a gagné 10 médailles pendant cette Coupe du monde, dont deux d’or. Les Pays-Bas ont dominé avec 22 médailles au total, dont neuf d’or.

Au 1000 mètres masculin, l’Américain Jordan Stolz a montré un chrono de 1:06,72 pour mettre la main sur la médaille d’or. Le Néerlandais Thomas Krol (1:07,16) et l’Italien David Bosa (1:07,24) ont complété le podium.

Howe a été le Canadien le mieux classé grâce à sa cinquième position. Les Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu, neuvième, et Laurent Dubreuil, 11e, ont également participé à cette finale.

Chez les dames, la Néerlandaise Jutta Leerdam a remporté l’épreuve grâce à un temps de 1:12,53. Elle a eu le meilleur sur la Japonaise Miho Takagi (1:13,19) et l’Américaine Kimi Goetz (1:13,58).

Blondin a signé une sixième place.

«C’est épuisant, mais je pense que mon approche est que j’essaie d’être une guerrière chaque week-end. Je pense que c’est ce qui me permet de passer à travers, a exprimé Blondin. Avec tout l’entraînement que j’ai eu avec les hommes cette année, je sais que c’est possible pour moi d’obtenir un podium.»

Le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste reprendra l’action en février, avec deux arrêts en Pologne.

Les Championnats du monde se tiendront du 2 au 5 mars à Heerenveen, aux Pays-Bas.