Le Canada perd en demi-finale du mondial de curling féminin contre la Corée du Sud

PRINCE GEORGE — Le quatuor canadien de Kerri Einarson s’est incliné en demi-finale du Championnat du monde de curling féminin contre la Corée du Sud. Les Canadiennes joueront pour la médaille de bronze dimanche.

La Corée du Sud, menée par la capitaine EunJung Kim a vaincu l’équipe hôte au compte de 9-6, samedi soir, et aura la chance de jouer pour la médaille d’or contre la Suisse. Le Canada affrontera la Suède.

Dans l’autre demi-finale, l’équipe suisse de Silvana Tirinzoni a défait l’équipe suédoise d’Anna Hasselborg par la marque de 7-5.

Plus tôt dans la journée, les Canadiennes avaient obtenu leur laissez-passer pour les demi-finales grâce à une victoire de 9-8 contre le Danemark.

Dans l’autre rencontre éliminatoire, les Suédoises menées par Anna Hasselborg avaient défait les Américaines pilotées par Cory Christensen 8-6.

Lors du tournoi à la ronde, le Canada avait perdu 8-7 en bout supplémentaire contre la Corée du Sud. Einarson et ses coéquipières ont été une fois de plus incapables de venir à bout de l’équipe sud-coréenne. Les deux formations avaient conclu la ronde préliminaire avec une fiche identique de 9 victoires et trois défaites.