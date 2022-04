Le Canada obtient deux médailles aux Mondiaux de patinage artistique junior

TALLINN, Estonie — Natalie D’Alessandro et Bruce Waddell, de Toronto, et Nadiia Bashynska et Peter Beaumont, d’Ajax, en Ontario, ont remporté les médailles d’argent et de bronze en danse sur glace dimanche aux Championnats du monde juniors de patinage artistique de l’Union internationale de patinage.

C’est la première fois que le Canada remporte deux médailles dans la même épreuve lors d’un mondial junior, un rendez-vous qui a été lancé en 1976.

Oona Brown et Gage Brown, des États-Unis, ont remporté la médaille d’or avec 170,25 points, suivis de D’Alessandro et de Waddell avec 162,56 points. Bashynska et Beaumont ont complété le podium avec 157,64 points.

D’Alessandro et Waddell concluent une saison réussie, eux qui ont remporté la médaille d’argent la semaine dernière au Trophée de danse Egna et la médaille d’or en janvier aux Championnats nationaux de patinage de 2022.

En plus de leur médaille de dimanche, Bashynska et Beaumont ont décroché cette saison l’argent aux Championnats nationaux et le bronze au Grand Prix junior à Linz, en Autriche.

Chez les femmes, Isabeau Levito, des États-Unis, a remporté la médaille d’or avec Jia Shin, de la Corée du Sud, deuxième et Lindsay Thorngren, des États-Unis, troisième.

Lia Pereira, de Milton, en Ontario, a terminé 14e et Justine Miclette, de Chambly, au Québec, 21e.

Le Canada termine les Championnats du monde juniors avec trois médailles. Vendredi, Brooke McIntosh, de Toronto, et Benjamin Mimar, de Terrebonne, au Québec, ont remporté la médaille de bronze en couples.

Les Championnats du monde juniors de patinage artistique 2023 de l’Union internationale de patinage sont prévus à Calgary.