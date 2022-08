Le Canada gagne l’or en gymnastique rythmique aux Jeux du Commonwealth

BIRMINGHAM, Royaume-Uni — Le Canada a entamé la compétition de gymnastique rythmique des Jeux du Commonwealth jeudi en remportant une médaille d’or dans l’épreuve par équipe.

Tatiana Cocsanova, Carmel Kallemaa et Suzanna Shahbazian ont uni leurs efforts pour inscrire un score de 272,95 points. Elles ont devancé les délégations de l’Australie (268,65) et de l’Angleterre (267,05).

«La sensation, je pense, sera difficile à décrire au cours des prochains jours, jusqu’à ce que je rentre chez moi et que je réalise que je suis une championne (des Jeux) du Commonwealth», a déclaré Kallemaa.

«Je pense donc que cette sensation viendra un peu plus tard. Pour l’instant, c’est juste incroyable.»

Le Canada a conservé le troisième rang du classement des médailles avant d’amorcer les trois dernières journées de compétitions, avec 59 (17 d’or, 20 d’argent et 22 de bronze).

L’Australie domine avec 132, suivie de l’Allemagne, avec 118

Plus tôt en journée, la Canadienne Caeli McKay avait décroché le bronze au plongeon féminin de 10 mètres. McKay a marqué 317,50 points au total.

Ce fut la seule autre médaille du Canada jeudi.

La plongeuse de 23 ans de Calgary a connu des difficultés lors de son deuxième plongeon, mais s’est rétablie lors de son troisième, un triple saut périlleux et demi retourné position groupée. Il s’agit de son plongeon de prédilection.

«C’est un plongeon sur lequel je peux compter lorsque je fais face à de la pression», a-t-elle noté.

«J’ai ressenti un peu de frustration après mon deuxième plongeon et je me suis dit qu’il était temps que je me réveille et d’entrer dans la compétition. Habituellement, c’est mon plongeon qui me permet de me relancer», a ajouté McKay, qui participera à l’épreuve synchronisée avec Celina Toth, samedi.

L’Angleterre a occupé les deux premières marches du podium. Andrea Spendolini Sirieix a prévalu avec un score de 357,50 et Lois Mae Toulson a fini deuxième (337,30).

En athlétisme, la Canadienne Camryn Rogers a réussi un coup d’éclat au lancer du marteau.

La Britanno-Colombienne, médaillée d’argent aux récents championnats du monde, a établi un record des Jeux du Commonwealth avec un jet de 74,68 mètres, en ronde de qualification. Il lui a fallu un seul et unique lancer pour y arriver.

«C’est toujours l’objectif des qualifications, n’avoir besoin que d’un seul lancer», a mentionné l’athlète de Richmond.

Les équipes masculine et féminine de volley-ball de plage du Canada sont restées invaincues.

Sam Schacter et Daniel Dearing, tous deux de Toronto, ont signé une victoire de 2-1 contre la Gambie.

Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes, les championnes du monde en 2019, se sont imposées 2-0 contre la Nouvelle-Zélande.