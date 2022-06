Le Canada gagne l’argent à la Coupe du monde de basketball féminin trois contre trois

ANVERS, Belgique — L’équipe canadienne de basketball féminin 3×3 a remporté la médaille d’argent à la Coupe du monde de la FIBA, dimanche, après avoir perdu 16-13 contre la France.

Michelle Plouffe a amassé sept points, quatre rebonds et cinq blocs pour le Canada. Sa soeur, Katherine, a récolté six points et sept rebonds.

Hortense Limouzin a réussi un tir en suspension qui a procuré une avance de trois points à la France avec moins d’une minute à écouler, mais Katherine Plouffe a répliqué pour réduire l’écart à deux points.

Michelle Plouffe a fait dévier le ballon hors ligne sur une Française pour redonner la possession au Canada avec 17,2 secondes à jouer. Les Canadiennes n’ont toutefois pas été en mesure de marquer.

Marie-Ève Paget a été victime d’une faute et elle a confirmé la victoire de la France grâce à un lancer franc avec 3,1 secondes à faire.

Il s’agissait de la première médaille d’or de la France à cet événement et de la première médaille d’argent des Canadiennes, qui ont accédé à la finale en défaisant la Lituanie 16-14, samedi.

«Le Canada a vraiment une très bonne équipe, a déclaré Paget. Tu ne te rends pas en finale si tu n’as pas une très bonne équipe. Nous avions joué contre elles lors de matchs amicaux avant la Coupe du monde et nous avions subi deux défaites. C’est notre revanche.»