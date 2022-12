Le Canada écrase la Slovaquie 6-1 lors d’un match préparatoire

MONCTON, N.-B. — Le Canada a continué à bien paraître avant le début du Mondial junior, s’imposant 6-1 contre la Slovaquie, mercredi.

Joshua Roy a amassé un but et une aide, tandis que Colton Dach, Brandt Clarke, Zach Dean, Brennan Othmann et Dylan Guenther ont aussi touché la cible pour le Canada, qui avait commencé son calendrier préparatoire avec une victoire de 6-0 contre la Suisse, lundi.

Connor Bedard et Shane Wright ont récolté chacun deux aides. Benjamin Gaudreau a stoppé 16 tirs.

Samuel Honzek a privé Gaudreau d’un jeu blanc en marquant le seul but de la Slovaquie à 2:24 du dernier tiers. Patrik Andrisik a effectué 41 arrêts.

Les Canadiens ont profité de deux de leurs six occasions en avantage numérique, tandis que la Slovaquie a été 0-en-5.

Le Canada conclura son calendrier préparatoire avec un match contre la Finlande vendredi. Il jouera son premier match au Championnat mondial junior le 26 décembre contre la République tchèque à Halifax.