Le Canada bat les États-Unis et retourne en finale du Mondial junior

HALIFAX — Équipe Canada junior aura non seulement l’occasion de défendre son titre, jeudi soir, mais elle pourra prendre sa revanche contre un adversaire qui l’a fait mal paraître.

Le Québécois Joshua Roy a récolté deux buts et deux aides, guidant le Canada vers une victoire de 6-2 aux dépens des États-Unis, mercredi soir, lors de la dernière demi-finale du Championnat mondial de hockey junior.

L’espoir du Canadien de Montréal a marqué le quatrième but de son équipe, en deuxième période, et il a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert pour égaler Jonathan Huberdeau pour le plus de points en carrière par un Québécois à ce tournoi.

Roy a été appuyé par le brio du gardien Thomas Milic, qui a repoussé 43 rondelles et qui a gardé le fort lors de moments importants.

«C’est assurément le meilleur moment de ma carrière de hockey, et peut-être de ma vie, a mentionné Milic, qui est le seul joueur non repêché du Canada. C’est toujours dans mon arrière-pensée (de ne pas avoir été repêché), mais je n’y pense pas trop en ce moment. Je pense seulement à gagner.»

La troupe de Dennis Williams aura maintenant rendez-vous avec la Tchéquie, qui a battu le Canada 5-2 en lever de rideau du tournoi.

«Nous voulons assurément de la vengeance, a insisté l’attaquant canadien Adam Fantilli. Nous ne sommes pas heureux de ce qui s’est produit en début de tournoi.»

Fantilli, Connor Bedard, Logan Stankoven et Brandt Clarke ont tous amassé un but et une mention d’assistance pour les Canadiens, qui ont gagné la médaille d’or face à la Finlande en août dernier.

Logan Cooley et Kenny Connors ont fait scintiller la lumière rouge pour les États-Unis, qui se mesureront à la Suède jeudi pour l’obtention de la médaille de bronze.

Le jeune Trey Augustine a fait du bon travail en début de match, mais il n’a pu maintenir le rythme imposé par Milic. Le gardien américain admissible au prochain repêchage a terminé la partie avec 31 arrêts.

«Nous nous sommes éloignés de notre identité, a expliqué l’entraîneur-chef des États-Unis, Rand Pecknold. Leur gardien était le meilleur joueur sur la glace. Il a été excellent. Ça fait partie du hockey.»

Lentement, mais sûrement

Les Américains ont calmé les partisans après seulement 79 secondes de jeu. Le tir de la pointe de Ryan Ufko a touché Cooley, qui a repris la rondelle à ses pieds pour déjouer Milic entre les jambières. Le gardien du Canada a semblé perdre le disque de vue sur la séquence.

Le Canada a obtenu une belle occasion de créer l’égalité lorsque Dylan Duke a écopé une pénalité, mais malgré quelques bons tirs, Augustine et les États-Unis ont résisté.

Ce travail des Américains en infériorité numérique a été récompensé quelques minutes plus tard, quand Connors a échappé à la couverture d’Ethan Del Mastro pour sauter sur un retour de lancer et doubler l’avance des siens.

Del Mastro s’est toutefois racheté un peu plus d’une minute plus tard, lorsqu’il a servi une superbe passe en direction de Bedard, qui a redirigé la rondelle dans le haut du filet.

Équipe Canada junior est sortie du vestiaire avec le couteau entre les dents et elle n’a mis que 47 secondes pour niveler le pointage en deuxième période. Brandt Clarke s’est avancé pour décocher un tir et le retour a atterri sur la lame de bâton de Stankoven, qui a fait mouche.

Les deux rivaux se sont échangé une belle occasion de marquer, sans toutefois en profiter. Fantilli a touché le poteau sur un tir sur réception alors que Chaz Lucius a été frustré par Milic lors d’une échappée.

«Il a été incroyable, a affirmé Bedard à propos de Milic. Sans lui, je ne sais pas si nous obtenons la victoire. Je suis sous le choc qu’il ne soit pas encore repêché.»

Fantilli s’est toutefois repris quelques instants plus tard et il a trouvé le bon moment pour inscrire son premier but du tournoi. Fonçant au filet, le jeune attaquant a accepté une superbe passe transversale de Zach Dean pour déjouer Augustine.

Les Américains croyaient bien avoir ramené les deux formations à la case départ, mais le but de Jackson Blake a été refusé après révision en raison d’une obstruction à l’endroit de Milic. Et le Canada n’en demandait pas tant.

Le trio de Bedard-Stankoven-Roy a une fois de plus fait des siennes et cette fois, c’est l’espoir du Canadien de Montréal qui a récupéré une rondelle libre avant de la loger du revers dans la lucarne.

En début de troisième engagement, et pour une deuxième fois dans le match, les arbitres ont freiné les célébrations des Américains après que Rutger McGroarty eut poussé la rondelle dans le fond du filet. Une reprise vidéo a confirmé que l’espoir des Jets de Winnipeg avait illégalement poussé la jambière de Milic pour créer de l’obstruction.

Les représentants de l’unifolié ont profité de cette chance pour porter un dur coup à leurs adversaires. L’espoir du Canadien Owen Beck et Fantilli ont mis la table pour le but de Clarke, qui a hérité d’une rondelle libre dans l’enclave pour enfiler l’aiguille.

La Tchéquie l’emporte

L’espoir des Sabres Jiri Kulich a marqué à 9:10 en prolongation et les Tchèques ont défait la Suède 2-1, atteignant ainsi la finale du championnat mondial de hockey junior.

Kulich a reçu une passe de Matyas Sapovaliv sur le flanc droit, a battu de vitesse Fabian Wagner et a déjoué Carl Lindbom au-dessus de l’épaule droite.

Centre de 18 ans, Kulich a été repêché 28e au total l’an dernier.

Wagner a été choisi en sixième ronde par les Jets l’an dernier; un an plus tôt, Vegas a repêché Lindbom au septième tour.

Ludvig Jansson a fait mouche tôt en période médiane, mais le Tchèque David Jiricek a nivelé le score avec 39 secondes à écouler au troisième vingt.

Jiricek a été le sixième choix au total en 2022, par Columbus; lors de la même séance, la Floride a choisi Jansson au quatrième tour.

Le gardien vainqueur Tomas Suchanek a fait 21 arrêts, tandis que Lindbom a stoppé 29 tirs.

La République tchèque accédait au match de la médaille d’or pour la première fois depuis que le pays a triomphé lors des tournois de 2000 et 2001.