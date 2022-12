Le Canada baisse pavillon aux dépens du HC Davos 2-1

DAVOS, Suisse — Les buts rapides d’Andrew Rowe et de Leon Bristedt ont suffi au HC Davos pour défaire le Canada 2-1, mardi, à la Coupe Spengler.

La Coupe Spengler est un tournoi annuel de hockey entre des équipes européennes — et un club de professionnels canadiens — organisé par le HC Davos.

Rowe et Bristedt ont marqué dans les deux premières minutes de la rencontre pour donner l’avantage au HC Davos (1-0-0).

Sandro Aeschlimann a réalisé 28 arrêts dans la victoire.

Brett Connolly a répliqué pour le Canada (0-2-0) en deuxième période. Il avait inscrit les deux buts des siens lors de la défaite de 3-2 de lundi aux mains du HC Sparta de Prague.

«J’ai trouvé que, collectivement, nous avons mieux joué et avec beaucoup plus de cohésion, et c’est ce que j’espérais», a noté l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Travis Green.

«C’est dur, nous avons été victimes de deux bonds malchanceux en début de partie. Je salue le travail de notre équipe, personne n’a abandonné. Je pense vraiment que nous avons été meilleurs que lors du dernier match ce soir, alors qu’on affrontait une très bonne équipe», a-t-il ajouté.

Connor Hughes a stoppé 22 tirs pour le Canada.

Aucune équipe n’a marqué en supériorité numérique. Davos a été 0-en-4 tandis que le Canada a été 0-en-2 en avantage numérique.

En raison de ses deux revers en phase de groupe, le Canada termine au troisième et dernier rang du groupe Cattini.

L’Unifolié reprendra le collier jeudi, en quarts de finale, où il croisera le fer avec la deuxième position du groupe Torriani.

«Maintenant, on doit gagner trois matchs (de suite), donc si notre groupe peut l’emporter au prochain match, ce sera un gros coup pour la confiance, a dit Connolly. Avec un peu de chance, on y arrivera.

«Ce ne sera pas facile, mais avec notre système et notre style de jeu, il faudra que tout le monde excelle dans les trois prochaines rencontres. Notre groupe a la conviction de pouvoir y parvenir et on va donner tout ce qu’on a.»

Lors de l’autre duel au programme mardi, le Örebro HK (1-1-0) a facilement pris la mesure du IFK Helsinki (0-1-0) 5-2.