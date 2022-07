Le brio de Alek Manoah mène les Blue Jays à la victoire contre les Red Sox

Brendan Mcgair, The Associated Press

BOSTON — Alek Manoah a été impérial pendant six manches et les Blue Jays de Toronto se sont fiés davantage à son bras qu’à leur attaque pour battre les Red Sox de Boston 4-1, samedi.

Au lendemain d’une marque d’équipe pour le nombre de points — et du plus grand total de points marqués contre les Red Sox — lors d’une victoire de 28-5, Manoah a donné le ton.

«Lorsqu’il est au monticule, nous savons que nous avons une chance de gagner, a noté le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. C’est facile de se préparer quand il est au monticule.»

Les Red Sox ont baissé pavillon pour une huitième fois à leurs neuf dernières parties.

«C’est très dur à surmonter, mais personne ne va être désolé pour toi, surtout pas l’équipe adverse. C’est une situation parfaite pour eux», a affirmé l’arrêt-court des Red Sox, Xander Bogaerts.

«Nous devons y aller avec l’équipe et la formation que nous avons. Nous sommes tous ici pour une raison. Nous pouvons jouer.»

Manoah (11-4) a accordé un point sur un circuit de Bobby Dalbec au champ gauche, et sept coups sûrs. Il n’a donné aucun but sur balles, a retiré sept frappeurs sur des prises et a réduit sa moyenne de points mérités à 2,24.

Manoah a crié en direction de l’abri des joueurs des Red Sox après avoir terminé sa soirée de travail avec trois retraits sur des prises consécutifs. Il a entamé cette séquence en retirant Bogaerts.

«Il est un gars assez émotif et c’est ce qui lui permet de faire partie de l’élite — la façon qu’il compétitionne, a dit Schneider. Tu dois être certain que tes émotions ne prennent pas le dessus et ne donnent pas un avantage à tes rivaux. Mais on ne peut rien demander de plus de lui lors de cette manche.»

Jordan Romano n’a rien alloué en neuvième manche et a obtenu un 21e sauvetage cette saison. Il trône au sommet de la Ligue américaine à ce chapitre.

Les Blue Jays ont produit sept coups sûrs, contrairement aux 29 de la veille. La formation de la Ville Reine a porté son dossier à 9-3 contre les Red Sox cette saison.

Les Blue Jays détiennent une avance de trois matchs et demi sur les Red Sox, leurs plus proches poursuivants pour le dernier rang des équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Le lanceur des Blue Jays Ross Stripling (5-3, 3,03 moyenne de points mérités) tentera de poursuivre sur sa bonne séquence du mois de juillet lors de l’ultime affrontement de la série, dimanche. Il sera opposé à Bryan Bello (0-1, 10,13).