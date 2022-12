Le Brésilien Pelé, figure légendaire du soccer, rend l’âme à 82 ans

Tales Azzoni et Mauricio Savarese, La Presse Canadienne

Tales Azzoni et Mauricio Savarese, La Presse Canadienne

SAO PAULO — Pelé, le roi brésilien du soccer qui a remporté un record de trois Coupes du monde et est devenu une figure sportive légendaire, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

Pelé suivait un traitement contre un cancer du côlon depuis 2021. Il était hospitalisé depuis un mois pour de multiples maux.

Son décès a été confirmé par son agent Joe Fraga.

Des funérailles sont prévues lundi et mardi et son cercueil sera transporté à travers les rues de Santos, la ville côtière où sa carrière a commencé, avant son enterrement.

Largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de soccer, Pelé a passé près de deux décennies à enchanter le public et à éblouir l’adversaire.

Il est devenu le buteur le plus prolifique de son sport, jouant avec le club brésilien Santos et l’équipe nationale du Brésil.

Sa grâce, son athlétisme et ses mouvements fascinants ont subjugué les joueurs et les partisans. Il a déployé un style rapide et fluide qui a révolutionné le sport – un style de samba qui personnifiait l’élégance de son pays sur le terrain.

Il a porté le Brésil vers les sommets du soccer et est devenu un ambassadeur mondial de son sport. Son parcours a commencé dans les rues de l’État de Sao Paulo, où il donnait des coups de pied dans une chaussette bourrée de journaux ou de chiffons.

«Comme tous les amateurs de notre sport, nous pleurons le décès d’une légende qui a marqué les esprits. Obrigado, Pelé», a écrit sur Twitter le CF Montréal.

Dans les conversations portant sur le plus grand joueur de l’histoire, seuls Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et feu Diego Maradona sont mentionnés aux côtés de Pelé.

Différentes sources, comptant différents ensembles de matchs, répertorient les totaux de buts de Pelé entre 650 (matchs de championnat) et 1281 (tous les matchs seniors, certains contre des compétitions de bas niveau.)

Sa première vitrine d’importance, à 17 ans, a été le Mondial de 1958 en Suède; il devenait alors le plus jeune joueur de l’histoire du tournoi. Après la finale, il a été transporté hors du terrain sur les épaules de ses coéquipiers après avoir marqué deux buts lors de la victoire de 5-2 du Brésil face au pays hôte.

Une blessure l’a limité à deux matches lorsque le Brésil a conservé le titre en 1962, mais Pelé a été l’emblème du triomphe de son pays à la Coupe du monde de 1970, au Mexique.

Dans le match ultime, il a marqué en finale et a pris part au filet de Carlos Alberto avec une passe nonchalante pour le dernier but, dans un gain de 4-1 contre l’Italie.

L’image de Pelé dans un maillot jaune vif du Brésil, avec le n° 10, reste vivante auprès des amateurs du monde entier. Tout comme sa façon classique de célébrer un but – un saut avec le poing bien haut.

La renommée de Pelé était telle qu’en 1967, les factions d’une guerre civile au Nigeria ont convenu d’un bref cessez-le-feu afin qu’il puisse jouer un match amical dans le pays.

Il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en 1997.

Lorsqu’il s’est rendu à Washington pour mousser le soccer en Amérique du Nord, c’est le président américain qui a tendu la main en premier.

«Je m’appelle Ronald Reagan, je suis le président des États-Unis d’Amérique, a déclaré l’hôte à son visiteur. Mais vous n’avez pas besoin de vous présenter, parce que tout le monde sait qui est Pelé.»

Pelé a été le premier héros national noir moderne du Brésil, mais a rarement parlé de racisme dans un pays où les riches et les puissants sont généralement issus de la minorité blanche.

Certains supporters des clubs adverses ont nargué Pelé avec des chants de singe à la maison et partout dans le monde.

«Il a dit qu’il ne jouerait jamais s’il devait s’arrêter à chaque fois qu’il entendait ces chants, a déclaré Angelica Basthi, l’une des biographes de Pelé. Il est la clé de la fierté des Noirs au Brésil, mais n’a jamais voulu être un porte-drapeau.»

La vie de Pelé après le football a pris de nombreuses formes. C’était un homme politique – le ministre extraordinaire des sports du Brésil – un riche homme d’affaires et un ambassadeur de l’UNESCO et des Nations Unies.

Il a eu des rôles dans des films, des feuilletons télévisés et a même composé des chansons et enregistré des CD de musique populaire brésilienne.

Au fur et à mesure que sa santé se détériorait, ses voyages et ses apparitions sont devenus moins fréquents. Il a souvent été vu en fauteuil roulant ces dernières années et n’a pas assisté à une cérémonie pour dévoiler une statue de lui représentant l’équipe brésilienne de la Coupe du monde de 1970.

Pelé a passé son 80e anniversaire isolé avec quelques membres de sa famille dans une maison de plage.

Né Edson Arantes do Nascimento, dans la petite ville de Tres Coracoes (État de Minas Gerais) le 23 octobre 1940, Pelé a grandi en cirant des chaussures pour acheter son modeste équipement de soccer.

Le talent de Pelé a attiré l’attention à l’âge de 11 ans; un joueur professionnel local l’a alors amené dans les équipes de jeunes de Santos. Il ne lui a pas fallu longtemps pour rejoindre l’équipe senior.

Malgré sa jeunesse et sa taille de 5 pieds 8 pouces, il a marqué contre des hommes adultes avec la même facilité qu’il avait contre des amis. Il a fait ses débuts avec le club brésilien à 16 ans en 1956, et le club a rapidement acquis une reconnaissance mondiale.

Le nom Pelé vient du fait qu’il a mal prononcé le nom d’un joueur appelé Bilé.

Il est allé à la Coupe du monde de 1958 en tant que réserviste, mais est devenu un joueur clé pour l’équipe de championnat de son pays.

Son premier but, issu d’un lob pour lui-même, par-dessus un défenseur, a été élu comme l’un des meilleurs de l’histoire de la Coupe du monde.

La Coupe du monde de 1966 en Angleterre – remportée par les hôtes – a été amère pour Pelé, alors déjà considéré comme le meilleur joueur du monde. Le Brésil a été éliminé en phase de groupes et Pelé, en colère face à un traitement brutal, a juré que c’était sa dernière Coupe du monde.

Il a changé d’avis et s’est montré revigoré au Mondial de 1970. Lors d’un match contre l’Angleterre, il a fait une tête qui allait certainement faire mouche, mais le gardien Gordon Banks a envoyé le ballon par-dessus la barre. Pelé a comparé l’arrêt – l’un des meilleurs de l’histoire de la Coupe du monde – à un «saumon escaladant une cascade». Plus tard, il a marqué le premier but de la finale contre l’Italie, son dernier match de Coupe du monde.

En tout, Pelé a disputé 114 matches avec le Brésil, marquant un record de 95 buts, dont 77 en matches officiels.

Son séjour avec Santos s’est étendu sur trois décennies jusqu’à ce qu’il entre en semi-retraite après la saison 1972.

De riches clubs européens ont tenté de l’engager, mais le gouvernement brésilien est intervenu pour l’empêcher d’être vendu, le déclarant trésor national.

En 1975, il rejoint le New York Cosmos de la North American Soccer League. Bien qu’il ait 34 ans et qu’il ait dépassé son apogée, Pelé a donné au soccer une plus grande visibilité en Amérique du Nord. Il a mené le Cosmos au titre de champion de 1977 et a marqué 64 buts en trois saisons.

Pelé a mis fin à sa carrière le 1er octobre 1977, dans un match hors-concours entre le Cosmos et le Santos devant environ 77 000, au New Jersey. Il a joué la moitié du match avec chaque club. Parmi les dignitaires présents se trouvait Muhammad Ali – peut-être le seul autre athlète dont la renommée étendait comparable.

Pelé allait vivre des moments difficiles dans sa vie personnelle, en particulier lorsque son fils Edinho a été arrêté pour des accusations liées à la drogue.

Pelé a eu deux filles hors mariage et cinq enfants de ses deux premiers mariages, avec Rosemeri dos Reis Cholbi et Assiria Seixas Lemos.

Il a ensuite épousé la femme d’affaires Marcia Cibele Aoki.