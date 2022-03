Le Baseball majeur et l’Association des joueurs en viennent à une entente de principe

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — L’Association des joueurs a voté pour accepter la plus récente offre du Baseball majeur pour un nouveau contrat de travail, jeudi, ouvrant la voie à la fin d’un lock-out de 99 jours et au sauvetage d’une saison régulière de 162 matchs.

Le conseil exécutif de l’Association des joueurs a approuvé l’accord par un vote de 26 à 12, en attendant la ratification par tous les joueurs, a déclaré une personne familière avec le scrutin.

Cette personne s’est confiée à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce qu’aucune annonce n’avait été autorisée.

Le Baseball majeur a envoyé une offre aux joueurs jeudi et leur a donné jusqu’à 15 h pour l’accepter afin de pouvoir jouer une saison complète. Le syndicat a annoncé le vote des joueurs vers 15 h 25.

Les propriétaires avaient discuté de l’entente avant que le Baseball majeur ne l’envoie à l’Association des joueurs.