Le 1er circuit en carrière de Gonzalez mène les Giants à un 4e gain d’affilée

The Associated Press

MILWAUKEE — Le premier circuit dans le baseball majeur de Luis Gonzalez a brisé l’égalité en neuvième, lundi, guidant les Giants de San Francisco vers un quatrième gain de suite, 4-2 face aux Brewers de Milwaukee.

Gonzalez a claqué la longue balle aux dépens de Jake Cousins (2-1), après que Wilmer Flores ait soutiré un but sur balles.

Joc Pederson a frappé un sixième circuit pour les gagnants. Il est à égalité au sommet des grandes ligues pour les coups de quatre buts.

Le gain est allé à Jake McGee (1-1), qui s’est chargé de la huitième.

Camilo Doval a mérité un quatrième sauvetage

Les visiteurs ont fait le boulot avec six coups sûrs, un de plus que les Brewers. Willy Adames a cogné un circuit pour ces derniers.

Les Giants entameront mardi un séjour de cinq matches à domicile, contre Oakland et Washington.

Corbin Burnes des Brewers n’a accordé que deux simples en six manches et deux tiers, en plus de retirer 11 frappeurs au bâton.

Burnes a obtenu le Cy Young dans la Nationale l’an dernier.