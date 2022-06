LCF: D. Scott Banda est nommé président du conseil des gouverneurs

TORONTO — La Ligue canadienne de football a nommé D. Scott Banda à titre de 40e président du conseil des gouverneurs du circuit.

Banda, qui a récemment pris sa retraite en tant que chef de la direction de Federated Co-Operatives Limited (FCL), possède une vaste expérience en tant que cadre, conseiller juridique et membre de conseils d’administration, ainsi qu’une passion pour le sport.

En approuvant la nomination de Banda, le conseil des gouverneurs de la Ligue a remercié Dale Lastman pour son service en tant que président, louant son leadership et sa gestion pendant une période qui a vu le circuit relever les défis de la pandémie, effectuer un retour au jeu avec succès et foncer avec un nouvel optimisme quant à l’avenir.

Lastman, directeur de Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), continuera à siéger au conseil des gouverneurs au nom des Argonauts de Toronto.

Banda a été choisi à la suite d’un processus de recherche exhaustif mené par un comité de sélection composé de gouverneurs de la ligue. La firme Heidrick and Struggles a mené la recherche de candidats.

Banda a quitté FCL ce printemps, mettant ainsi fin à une carrière de 20 ans au cours de laquelle il a occupé divers postes, dont celui de vice-président aux affaires corporatives et juridiques, avant de devenir chef de la direction en 2010.

La LCF partout dans le monde

Par ailleurs, la LCF et le service de diffusion en continu Visaic ont annoncé la mise en place d’une plateforme permettant de relayer les rencontres de la campagne 2022 de la ligue dans plus de 130 pays et territoires.

Des forfaits d’un ou de plusieurs matchs incluront tous les matchs de la saison et éliminatoires, en route vers la 109e Coupe Grey, en Saskatchewan, le 20 novembre.

Cette plateforme de diffusion servira à alimenter les marchés qui ne sont pas présentement desservis par la couverture officielle de TSN, RDS, ESPN et BT Sports au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis.