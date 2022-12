L’avantage numérique permet aux Red Wings de vaincre les Blue Jackets

Nicole Kraft, The Associated Press

COLUMBUS, Ohio — Dominik Kubalik et Lucas Raymond ont marqué un but en avantage numérique et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-2, dimanche.

Austin Czarnik et Andrew Copp ont complété le pointage pour les Red Wings, qui ont terminé 2-en-5 en avantage numérique.

Filip Hronek, David Perron et Olli Maatta ont tous les trois préparé deux buts de la formation de Detroit, qui a mis fin à une série de trois défaites.

Ville Husso a ajouté la victoire à sa fiche après une performance de 30 arrêts.

Marcus Bjork et Kent Johnson ont répliqué pour les Blue Jackets, qui ont subi un quatrième revers consécutif à domicile.

Boone Jenner a participé aux deux buts de la troupe de Columbus. Joonas Korpisalo a stoppé 31 tirs.