L’Avalanche porte sa série de victoires à huit en défaisant les Devils

DENVER — Artturi Lehkonen a récolté un but et une aide, Logan O’Connor et Andre Burakovsky ont aussi touché la cible et les meneurs du circuit Bettman, l’Avalanche du Colorado, ont remporté une huitième partie successive, cette fois, en défaisant les Devils du New Jersey 3-1, jeudi.

Pavel Francouz a effectué 26 arrêts pour l’Avalanche, qui trône au sommet de la LNH grâce à ses 114 points.

L’Avalanche, qui a encore huit rencontres à disputer, est à quatre points du record d’équipe, établi en 2000-2001. Cette édition avait remporté la Coupe Stanley en sept parties contre les Devils en finale.

Jesper Bratt a été le seul joueur des Devils à trouver le fond du filet. Andrew Hammond a stoppé 25 tirs pour les Devils, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin.