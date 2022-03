L’Avalanche l’emporte 5-3 sur les Sharks grâce à deux buts de Nichushkin

Joe Stiglich, The Associated Press

SAN JOSÉ, Calif. — Valeri Nichushkin a fait mouche deux fois et l’Avalanche du Colorado a tenu bon pour l’emporter 5-3 sur les Sharks de San Jose, vendredi, et décrocher une troisième victoire de suite.

Cale Makar a contribué à l’attaque avec un but et deux mentions d’aide alors que Nazem Kadri et Darren Helm ont enfilé les autres buts des vainqueurs. L’Avalanche trône au sommet de la LNH avec 93 points. L’équipe présente une incroyable fiche de 27-5-3 depuis le 1er janvier 2022.

Comme le gardien Darcy Kuemper profitait d’une soirée de congé, Pavel Francouz a obtenu le départ pour les visiteurs. Il a repoussé 25 lancers.

L’Avalanche a remporté 10 de ses 12 derniers affrontements contre les requins.

En retard 4-0, les Sharks ont montré un signe de vie quand Jeffrey Viel a fait scintiller la lumière rouge en fin de deuxième période. Rudolfs Balcers l’a ensuite imité au troisième tiers pour faire 4-2, puis Erik Karlsson a réduit l’écart à un seul but avec 1:25 à faire.

Les Sharks ont alors retiré leur gardien Zach Sawchenko dans l’espoir de compléter la remontée, mais ils n’ont pas réussi à forcer la prolongation.

Nichushkin a clos le débat en marquant dans un filet désert.