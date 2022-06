L’Avalanche en finale de Coupe Stanley grâce à une victoire en prolongation

EDMONTON — Artturi Lehkonen a envoyé son équipe en finale de la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive.

Lehkonen a marqué en prolongation et l’Avalanche du Colorado a battu les Oilers d’Edmonton 6-5, lundi, pour balayer la finale de l’Association Ouest.

L’Avalanche a obtenu son premier laissez-passer pour la finale de la Coupe Stanley depuis 2001. Il affrontera le gagnant de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York.

L’ailier finlandais a également récolté deux aides. Il avait marqué le but qui avait permis au Canadien de Montréal d’accéder à la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Il devient le deuxième joueur de l’histoire de la LNH — et le premier en 83 ans — à marquer plus d’une fois en carrière, un but en prolongation qui envoie son équipe en finale de la Coupe Stanley. Gordie Drillon, des Maple Leafs de Toronto, a réalisé le même tour de force en 1938 et 1939.

«Cale (Makar) a pris le tir, a raconté Lehkonen. Je l’ai juste dévié. Il est arrivé directement sur mon bâton. Puis j’ai pas mal eu un filet désert devant moi, donc j’ai poussé la rondelle dans le but.»

Makar a inscrit un but et a récolté quatre aides. Le capitaine Gabriel Landeskog a été crédité d’un but et de deux aides.

Nathan MacKinnon a également brillé avec un but et une mention d’aide. Devon Toews et Mikko Rantanen ont également touché la cible pour les hommes de Jared Bednar.

«Notre mantra c’est d’être résilient, d’être certain que chaque soir nous apportons la même énergie sur la glace, a confié Makar. Des fois ce n’est pas très beau, mais en fin de compte nous essayons de tout simplement de compléter le boulot.»

Zach Hyman a marqué deux buts dans la défaite tandis que Connor McDavid a été l’auteur d’un but et de deux aides.

Ryan Nugent-Hopkins et Zack Kassian ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Oilers. Leon Draisaitl a récolté quatre mentions d’assistance.

McDavid et Draisaitl ont récolté respectivement 33 et 32 points en 16 matchs de séries éliminatoires.

Avec près de 11 minutes à faire à la rencontre, les Oilers menaient 4-2.

«C’est une belle remontée victorieuse, c’est sûr, a lancé Lehkonen. Nous nous disons entre la deuxième et la troisième période que nous devions retrouver notre identité et que nous pouvions gagner.»

Pavel Francouz a remporté un sixième duel de suite en séries — il n’a toujours pas subi la défaite en séries en 2022. Préféré au gardien partant lors de la saison, Darcy Kuemper, il a stoppé 30 tirs.

Mike Smith a repoussé 36 tirs dans la défaite.

Compte tenu de la suspension d’une rencontre à l’attaquant des Oilers Evander Kane — pour avoir donné une mise en échec dangereuse à Nazem Kadri —, la recrue Dylan Holloway a fait son entrée dans la formation. Holloway, choix de premier tour en 2020, n’avait jamais disputé de match dans la LNH avant lundi.

Un match en montagnes russes

L’Avalanche a été le premier à s’inscrire au pointage et il l’a fait en début de première période. Makar a décoché un tir des poignets de la pointe et celui-ci a réussi à faire vibrer les cordages.

À 7:39 de la période médiane, les Oilers ont nivelé la marque. Une passe de Draisaitl a permis à Hyman de se faufiler seul devant Francouz. Après une feinte, il a conclu la manoeuvre avec un tir du revers dans le haut du filet.

Les Oilers ont pris les rênes en fin de période. D’abord, Nugent-Hopkins a fait vibrer les cordages avec un tir du revers en échappée suivant un revirement à la ligne bleue de l’Avalanche.

Quelques instants plus tard, en avantage numérique, McDavid a profité du temps qui lui a été alloué pour décocher un tir qui a battu Francouz du côté du gant.

31 secondes après le début du troisième vingt, en désavantage numérique, Toews a réduit l’avance des locaux à un but. Son tir a dévié sur la jambe du défenseur des Oilers Cody Ceci et a trompé la vigilance de Smith.

À peine trois minutes plus tard, Hyman a restauré l’avance de deux buts des Oilers. Il a accepté la passe de Draisaitl et a tiré sur réception pour inscrire son 11e but des séries.

L’Avalanche n’avait toutefois pas dit son dernier mot. Ils ont inscrit trois buts sans riposte pour prendre les devants.

Suivant une sortie hasardeuse de Smith, Landeskog a profité de la confusion devant le filet pour pousser la rondelle dans le filet.

MacKinnon a ramené les équipes à la case départ quand il a utilisé sa vitesse pour surprendre la défensive des Oilers et ensuite battre Smith du côté rapproché.

Avec 5:13 à faire au troisième engagement, Rantanen a redonné l’avance à l’Avalanche avec un tir qui est passé entre les jambières de Smith.

Avec près de trois minutes à faire, Kassian a bondi sur le rebond d’un tir de Draisaitl pour forcer la prolongation.

Seulement 1:19 après le début de la prolongation, Lehkonen a redirigé le tir de Makar au filet, mais Smith a stoppé la rondelle. Lehkonen a pris son propre retour pour faire scintiller la lumière rouge et envoyé l’Avalanche en finale de la Coupe Stanley.