L’Australie a raison du Pérou et se qualifie pour la Coupe du monde

The Associated Press

AL RAYYAN, Qatar — L’Australie s’est qualifiée pour une cinquième Coupe du monde consécutive après une victoire de 5-4 aux tirs de barrage contre le Pérou dans leur match éliminatoire intercontinental.

Les deux équipes ont été incapables de s’inscrire à la marque dans les deux demies et prolongation dans ce match présenté au stade Ahmad-Ben-Ali. Le gardien Eddie Redmayne, envoyé comme substitut dans les dernières secondes du temps supplémentaire, s’est avéré la grande vedette des vainqueurs en sauvant le dernier penalty d’Alex Valera.

Cette fin dramatique est venue couronner deux heures d’inaction.

Le premier tir cadré n’a été obtenu qu’à la 82e minute, par l’Australien Ajdin Hrustic, auteur du but vainqueur en éliminatoire asiatique contre les Émirats arabes unis la semaine dernière.

Le Pérou a mis un peu plus de pression en prolongation et Edison Flores a touché le bas du poteau au début de la deuxième période. C’est le plus près que les deux équipes sont passées de dénouer cette impasse.

Redmayne, à sa troisième sélection seulement, a assuré la place de l’Australie au Qatar en novembre en stoppant le tir de Valera en fusillade.

L’Australie affrontera les champions en titre de la France dans le premier match du groupe D, le 22 novembre, avant de faire face à la Tunisie et au Danemark.

La dernière place disponible à la Coupe du monde sera attribuée dans ce même stade mardi, quand le Costa Rica croisera le fer avec la Nouvelle-Zélande.