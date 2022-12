Laurent Dubreuil gagne la médaille d’or à l’épreuve du 500 mètres à Calgary

CALGARY — Le Québécois Laurent Dubreuil a remporté la médaille d’or à l’épreuve de 500 mètres de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary, samedi.

Dubreuil a franchi la ligne d’arrivée en un temps de 34,017 secondes, ce qui lui a permis de devancer le Japonais Tatsuya Shinhama (34,181).

Le Sud-Coréen Jun-Ho Kim a complété le podium en vertu d’un chrono de 34,198 secondes.

Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive de Dubreuil sur le circuit de la Coupe du monde.

«J’ai l’impression que si je fais une bonne course, je suis le favori, a lancé Dubreuil. Il y a plus de pression quand vous êtes cinquième, huitième ou 10e et que vous pensez que vous devez faire une course parfaite pour gagner et que vous ne pouvez rien rater.

«Je sens que je peux peut-être manquer les 10 premiers mètres de ma course et quand même gagner parce que je sais que je suis assez bon pour me permettre de faire une petite erreur ou deux.

«Ça me permet d’être calme sur la ligne de départ et de ne pas rechercher la perfection, mais de m’efforcer de faire une bonne course. Une bonne course est facile à faire. Une course parfaite est presque impossible à réaliser.»

Le patineur de Lévis avait terminé au premier rang du classement général du 500 mètres, la saison dernière, et il trône au sommet après trois courses.

«C’est presque un début de saison rêvé», a admis Dubreuil.

Le Canada a remporté sa seconde médaille de la journée à l’épreuve de poursuite par équipe féminine.

L’Ottavienne Isabelle Weidemann et les Québécoises Ivanie Blondin et Valérie Maltais sont les championnes olympiques en titre de l’épreuve.

Le trio a remporté sa deuxième victoire en Coupe du monde en autant de courses pour entamer la saison avec un temps de 2:54,492.

«Nous sommes l’équipe à battre maintenant, mais nous cherchons toujours à aller plus vite, à mieux patiner ensemble et à être plus rapides. Et je pense que ça nous donne beaucoup d’énergie», a noté Weidemann.

Le Japon, deuxième, était à 3,18 secondes des meneuses et les États-Unis ont terminé en troisième place à 3,46 secondes du Canada.

La Japonaise Miho Tagaki a décroché la médaille d’or à l’épreuve de 1500 mètres pour une deuxième fois en trois courses.

La Kazakhe Nadezhda Morozova a pris la deuxième place alors que la Néerlandaise Antoinette de Jong a obtenu la médaille de bronze.

Finalement, Patrick Roest a remporté le 5 000 m masculin alors que son compatriote néerlandais Beau Snellink a pris le deuxième échelon. L’Italien Davide Ghiotto a complété le podium.

La première de deux Coupes du monde consécutives en patinage de vitesse à Calgary se termine dimanche, avec les départs groupés chez les hommes et les femmes et le 1000 mètres.