Laurent Dubreuil décroche le bronze au 500 mètres à Calgary

CALGARY — Laurent Dubreuil a mentionné que ses mauvaises courses doivent tout de même être bonnes pour qu’il puisse défendre sa couronne au 500 mètres.

Le Québécois a pris le troisième rang dans cette discipline lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary, samedi.

Dubreuil a terminé à trois centièmes de seconde du Sud-Coréen Kim Jun-Ho, qui a triomphé à l’Ovale olympique de Calgary.

Dubreuil est le champion du monde en titre au 500 mètres. Il a gagné deux fois et il n’a pas encore été exclu du podium en quatre courses cette saison pour se retrouver une fois de plus au sommet du classement.

«Ta pire course doit tout de même être très bonne. C’est comme ça que tu termines au sommet du classement général, a fait valoir Dubreuil. Je suis assez bon pour qu’une mauvaise course me permette de terminer troisième ou quatrième. Tu dois te présenter chaque semaine et obtenir des points.»

Kim a enregistré une première victoire cette saison grâce à un temps de 34,07 secondes. L’Américain Jordan Stolz (34,08) a mis la main sur la médaille d’argent en abaissant son propre record du monde junior.

Le temps de 34,10 secondes de Dubreuil était neuf centièmes plus lent que celui qui lui a permis de l’emporter la semaine dernière, dans la première de deux Coupes du monde consécutives à Calgary.

Le Québécois a ressenti le poids de prendre part à la compétition lors de cinq semaines sur six, incluant des voyages en Norvège et aux Pays-Bas pour amorcer la saison.

«C’était une bonne course, a déclaré Dubreuil. Je n’avais simplement pas autant d’aplomb qu’il y a peut-être un mois. Je pense que je suis simplement épuisé de toute cette saison d’automne. Je me sentais rouillé cette semaine. C’est malgré tout la meilleure saison d’automne de ma carrière, et de loin.»

Le circuit de la Coupe du monde prend une pause après la journée de dimanche et il se conclura avec deux arrêts en Pologne, en février.

Les Championnats du monde de patin de vitesse suivront du 2 au 5 mars, à Heerenveen, aux Pays-Bas.

La saison dernière, Dubreuil a remporté le titre au 500 mètres en ne gagnant que deux des 10 courses, mais il n’a jamais terminé plus bas que le quatrième échelon.

Le Lévisien de 30 ans participera à l’épreuve de 1000 mètres, dimanche. Il est également le meneur de la saison sur cette distance.

Dubreuil a pris la deuxième place la semaine dernière à Calgary et il détient une médaille d’argent dans cette discipline, acquise aux Jeux de Pékin.

«C’était un de mes gros objectifs de la saison, de gagner le titre au 500 mètres et aussi au 1000 mètres. Je ne l’ai jamais fait, a expliqué Dubreuil. Je suis en voie de l’accomplir. Nous verrons demain de quoi aura l’air le 1000 mètres. Je me sens fatigué, mais nous verrons ce qui me reste dans le réservoir. Je suis convaincu que plusieurs des gars sont aussi fatigués. Je ne pense pas être le seul.»

Les Canadiennes Ivanie Blondin, Brooklyn McDougall et Carolina Hiller ont terminé en deuxième place derrière les États-Unis au sprint féminin par équipe. Les Néerlandaises ont complété le podium.

Le trio canadien a récolté une deuxième médaille d’argent en autant de courses cette saison.

Les Canadiennes tiraient de l’arrière sur les Néerlandaises, mais Blondin a connu un dernier tour rapide pour propulser son équipe en deuxième position — à cinq centièmes de seconde des Américaines.

«Je ne suis pas une sprinteuse aussi rapide que les deux filles alors je dois tenter de rester avec elles, a mentionné Blondin. Nous sommes habituées de patiner ensemble et je pense que nous faisons les bons pas en avant. C’était très près d’une médaille d’or.»

La deuxième Coupe du monde de Calgary se termine dimanche avec les épreuves masculine et féminine au 1000 mètres et les départs groupés.

La Japonaise Miho Takagi a remporté une deuxième épreuve consécutive au 1500 mètres féminin. Il s’agit de sa troisième victoire en quatre courses cette saison.

Finalement, l’Italien Davide Ghiotto s’est imposé lors du 10 000 mètres masculin.

Ted-Jan Bloemen, de Calgary, qui n’a pas participé aux deux premières Coupes du monde en raison de la naissance de son fils, a présenté le meilleur temps de la journée au 10 000 mètres dans une course de la division B.

Seulement 12 patineurs peuvent viser une médaille dans la division A du 10 000 mètres. Bloemen n’était pas classé assez haut pour en faire partie.

Bloemen a battu son propre record de piste avec un temps de 12:33,75, un chrono plus rapide que celui de Ghiotto (12:45,1) et à seulement trois secondes du record du monde.

«J’étais tellement déterminé à montrer tout ce que je pouvais donner pour cette course, a dit Bloemen, qui est le champion olympique de 2018 au 10 000 mètres. C’était une course très bien exécutée et ça m’a prouvé que j’étais encore capable à 36 ans.»