L’attaque diversifiée du Lightning lui offre une victoire de 6-2 face aux Predators

John Kreiser, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Victor Hedman et Nikita Kucherov ont fait bouger les cordages en avantage numérique et le Lightning de Tampa Bay a défait les Predators de Nashville 6-2.

Hedman est devenu le deuxième défenseur de l’histoire du Lightning à atteindre le plateau des 20 buts en une saison. Il a rejoint Dan Boyle, qui avait réalisé l’exploit en 2006-07.

Kucherov a conclu sa soirée de travail avec un but et deux assistances alors que Steven Stamkos a récolté un but et une mention d’aide dans la victoire.

Anthony Cirelli, Ross Colton et Patrick Maroon ont aussi trouvé le fond du filet pour le Lightning. Brian Elliott a repoussé 19 rondelles.

La troupe de Tampa Bay détient une avance de trois points devant les Bruins de Boston dans la course au troisième rang de la section Atlantique.

Les défenseurs Roman Josi et Alexander Carrier ont marqué en avantage numérique pour les Predators. Juuse Saros a alloué six buts en 30 tirs.

Josi est devenu le premier défenseur de la LNH à atteindre le plateau des 90 points en une saison depuis Raymond Bourque, qui en avait amassé 91 en 1993-94.