L’attaquant Riley Kidney signe un contrat de trois ans avec le Canadien

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal s’est entendu mercredi pour trois ans avec l’attaquant Riley Kidney.

Le contrat lie le patineur de 19 ans au Tricolore jusqu’en 2025. Il rapportera 750 000 $ US à Kidney dans la LNH en 2022-2023 et 775 000 $ de 2023 à 2025, en plus de comporter un boni à la signature de 92 500 $ pour chaque année.

Kidney, qui a terminé au septième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 100 points (30 buts, 70 aides) en 66 matchs dans l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst, touchera un salaire de 80 000 $ par saison dans la Ligue américaine.

Le centre de cinq pieds 11, 173 livres a complété trois saisons dans la LHJMQ, amassant 171 points, dont 48 buts, en 158 rencontres.

Kidney a été sélectionné au deuxième tour (63e au total) par le Canadien au repêchage de 2021.