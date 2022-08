L’attaquant Nazem Kadri s’entend avec les Flames

CALGARY — Les Flames de Calgary ont mis la main sur l’un des joueurs autonomes des plus convoités en Nazem Kadri.

Un peu plus d’un mois après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Kadri et les Flames se sont entendus sur les modalités d’un contrat de 7 ans lui rapportant un total de 49 millions $.

«Nazem est un joueur du top-6 très compétitif qui ajoute de la profondeur à notre poste de centre, a déclaré le directeur général des Flames, Brad Treliving. Il apporte à notre groupe un haut niveau d’habileté et de détermination. En plus, on ajoute son expérience d’une récente conquête de la Coupe Stanley.

Pour faire de la place à Kadri dans leur masse salariale, les Flames ont échangé l’attaquant Sean Monahan — ainsi qu’un choix conditionnel de premier tour en 2025 — au Canadien de Montréal en retour de considérations futures.

«Je ne pourrais pas être plus excité de rejoindre une base de partisans et une organisation aussi passionnées. J’ai toujours aimé la ville de Calgary et j’ai hâte de donner tout ce que j’ai à cette équipe. Remporter une coupe Stanley est un véritable honneur et cela ne fait qu’accroître le désir de la remporter. Je n’aimerais rien de plus que de voir une autre bannière à Calgary», a mentionné Kadri.

Avec l’Avalanche du Colorado la saison dernière, Kadri a connu sa meilleure campagne en carrière, récoltant 87 points (28 buts et 59 aides) en 71 rencontres. Il a ensuite aidé les siens à remporter la Coupe Stanley où il s’est illustré avec un total de 15 points (7 buts et 8 aides) en 16 parties.

Le joueur de centre de 31 ans, en sera à sa troisième équipe dans le circuit Bettman après des séjours avec l’Avalanche et les Maple Leafs de Toronto.

Kadri a totalisé 589 points (219 buts et 293 mentions d’assistance) en 739 matchs dans la LNH.