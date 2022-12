L’as lanceur Jacob deGrom s’entend pour cinq saison avec les Rangers

The Associated Press

ARLINGTON, Texas — L’as lanceur Jacob deGrom s’est entendu avec les Rangers du Texas pour une durée de cinq ans et un montant total de 185 millions USD, vendredi.

Double lauréat du trophée Cy-Young, deGrom quitte les Mets de New York après neuf saisons. Les deux dernières ont été écourtées par des blessures.

Après avoir effectué son premier départ de la saison 2022 en août, deGrom a montré un dossier de 5-4 et une moyenne de points mérités de 3,08. Il a aidé les Mets à atteindre les séries avant de se prévaloir de sa clause échappatoire pour devenir joueur autonome.

Les Rangers ont annoncé la signature vendredi soir, après que le lanceur de 34 ans eut réussi ses évaluations physiques.

Une personne en connaissance de l’accord a révélé les termes financiers à l’Associated Press. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat, car l’équipe n’a pas confirmé publiquement les informations.

«Au cours de plusieurs saisons, Jacob a été un lanceur exceptionnel du baseball majeur, et il sera un joueur dominant au sommet de notre rotation. L’un de nos principaux objectifs de cette saison morte était de renforcer notre groupe de lanceurs partants, et nous ajoutons l’un des meilleurs», a déclaré Chris Young, vice-président exécutif et directeur général, par le biais d’un communiqué.

Les Rangers ont affiché un dossier de 68-94 lors de la dernière campagne et ont ensuite embauché Bruce Bochy à titre de gérant. La séquence de six saisons avec une fiche négative des Rangers est la pire du club depuis son déménagement de Washington en 1972.

Les Rangers ont dépensé beaucoup d’argent lors de la période des joueurs autonomes la saison dernière, signant l’arrêt-court Corey Seager (325 M$ pour 10 ans) et le deuxième-but Marcus Semien (175 M$ pour sept ans).