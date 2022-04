Dana Gauruder, The Associated Press

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — L’as partant des White Sox de Chicago Lucas Giolito verra son nom inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours et ratera au moins deux départs en raison d’une blessure aux muscles abdominaux.

Giolito s’est blessé durant la quatrième manche du tout premier match des siens, vendredi.

Il a ressenti de l’inconfort lors de deux tirs consécutifs et averti les soigneurs de l’équipe après la manche. Il a permis un coup sûr et retiré six frappeurs sur des prises avant de quitter.