L’as des Mets Max Scherzer ne quittera pas tout de suite la liste des blessés

The Associated Press

MIAMI — Le droitier des Mets de New York Max Scherzer ne quittera pas la liste des blessés pour amorcer le dernier match de la série contre les Marlins de Miami, dimanche.

«Personne n’a dit que ce serait le cas, a indiqué vendredi le gérant des Mets, Buck Showalter, avant le premier affrontement de la série. Il y avait eu une projection en raison de sa guérison. En parlant à Max et à tout le monde, ses progrès sont là où ils devraient être. Il n’est pas tout à fait prêt, mais il approche.»

Le triple lauréat du trophée Cy-Young est à l’écart du jeu depuis le 19 mai en raison d’une élongation d’un muscle oblique. Âgé de 37 ans, Scherzer a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 130 millions $US avec les Mets pendant la saison morte. Il présentait un dossier de 5-1 et une moyenne de points mérités de 2,54 en huit départs avant d’atterrir sur la liste des blessés.

Scherzer a effectué un départ de rééducation au niveau AA, mardi, et il a lancé pendant trois manches et un tiers, allouant deux points, trois coups sûrs et un but sur balles.

Scherzer a voyagé à Miami avec les Mets et il s’est entraîné au Mark Light Field de l’Université de Miami, jeudi.

«Il pourrait tout de même lancer dimanche, mais ce ne sera pas dans notre uniforme, a insisté Showalter. Nous verrons comment il se sent le lendemain ou le surlendemain et nous verrons ce qui va arriver.»

Le gaucher David Peterson sera le partant contre les Marlins, dimanche, selon Showalter.