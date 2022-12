L’Angleterre bat le Sénégal 3-0 et rejoint la France en quarts de finale

The Associated Press

The Associated Press

AL KHAWR, Qatar — Harry Kane a inscrit un premier but lors de cette Coupe du monde et l’Angleterre a blanchi le Sénégal 3-0, dimanche.

Kane a fait bouger les cordages pour une 52e fois avec l’équipe nationale, s’approchant à un seul but du record détenu par Wayne Rooney. Il a également devancé Gary Lineker au sommet pour le plus de buts avec l’Angleterre lors de tournois majeurs (11).

«Le ballon a bien rebondi et mon contact était parfait, a observé Kane. J’ai eu une occasion quelques instants plus tôt et j’aurais dû faire un peu mieux. C’était bien de voir le ballon entrer dans le filet.»

Jordan Henderson et Bukayo Saka ont également touché la cible pour l’Angleterre au Al Bayt Stadium, alors que Jude Bellingham a joué un rôle clé dans la préparation des deux premiers buts. Phil Foden a obtenu deux passes décisives.

L’Angleterre, qui a atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde, croisera maintenant le fer en quarts de finale avec la France, la championne en titre du tournoi. Le duel aura lieu samedi.

«Nous allons savourer cette victoire, mais évidemment, notre focus se tourne maintenant vers le prochain match, a insisté Kane. Ce sera une partie très difficile. Ce sont les champions en titre et ce sera une bonne bataille.»

Cet affrontement mettra en vedette le meilleur buteur du tournoi, le Français Kylian Mbappé, et Bellingham, un des joueurs qui s’est le plus démarqué depuis le début de la Coupe du monde.

Mbappé a marqué deux buts dans une victoire de 3-1 contre la Pologne, plus tôt dimanche, pour accentuer son total à cinq filets lors de cette Coupe du monde.

Bellingham a réussi un pour l’Angleterre pendant le tournoi, dans un gain de 6-2 contre l’Iran, mais son jeu est encore plus étoffé.

«Mon dieu, Jude Bellingham est incroyablement bon. C’est le leader dans cette équipe. Ses parents doivent être fiers de lui. Je l’aime», a écrit Lineker sur Twitter après que le milieu de terrain du Borussia Dortmund eut effectué un beau centre pour mettre la table pour le but de Henderson, à la 38e minute.

Jusqu’à ce moment, le Sénégal avait orchestré les occasions de marquer les plus dangereuses. Ismaila Sarr a raté la cible de peu à courte distance et le gardien anglais Jordan Pickford a dû sortir le bras pour bloquer un tir de Boulaye Dia.

Sterling absent

Par ailleurs, l’attaquant Raheem Sterling n’était pas disponible pour l’Angleterre contre le Sénégal.

Sur Twitter, les dirigeants de la Fédération anglaise de football (FAF) ont annoncé que Sterling était absent pour des «raisons familiales».

Sterling a amorcé les deux premières parties des «Three Lions» dans le Groupe B, mais n’a pas participé au troisième match, que l’Angleterre a gagné 3-0 face au Pays de Galles.

La FAF a fait part de la nouvelle 90 minutes avant le début du duel contre le Sénégal, sans donner plus de détails.

Sterling a marqué un but dans la victoire de 6-2 de l’Angleterre sur l’Iran lors de son premier match du tournoi. Rien n’assurait, toutefois, que Sterling aurait été inclus dans le 11 partant contre le Sénégal même s’il avait été disponible.