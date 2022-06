L’ancien porteur de ballon étoile des Cowboys Don Perkins s’éteint à 84 ans.

The Associated Press

ALBUQUERQUE, N.M. — L’ancien porteur de ballon étoile des Cowboys de Dallas Don Perkins est décédé à l’âge de 84 ans, jeudi.

Les Cowboys et l’Université du Nouveau-Mexique, où Perkins a excellé avant de passer chez les professionnels, ont confirmé la nouvelle. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Perkins a amassé 6217 verges au sol en 107 matchs avec les Cowboys, entre 1961 à 1968, et il occupe le quatrième rang de l’équipe derrière Emmitt Smith et Tony Dorsett, deux membres du Temple de la renommée du football, et Ezekiel Elliott. Les 42 touchés de Perkins le classent au cinquième rang de l’histoire des Cowboys.

Bien qu’il ait à l’origine été sélectionné par les Colts de Baltimore en neuvième ronde du repêchage de 1960, Perkins s’était déjà entendu avec les Cowboys, alors une équipe d’expansion. La troupe de Dallas a obtenu ses droits après avoir envoyé un choix de neuvième ronde aux Colts.

Perkins a raté la saison inaugurale des Cowboys en raison d’un pied cassé. En 1961, il a obtenu 815 verges au sol et il a terminé au troisième échelon du scrutin pour le titre de recrue de l’année dans la NFL. Il a récolté 945 verges au sol, un sommet en carrière, en 1962.

Pendant sa carrière dans la NFL, Perkins a été sélectionné six fois pour participer au Pro Bowl.

Né à Waterloo, en Iowa, Perkins a joué avec l’Université du Nouveau-Mexique de 1957 à 1959. Il agissait à titre de capitaine lors des deux dernières saisons, lorsque Marv Levy était l’entraîneur-chef des Lobos.

Perkins est revenu habiter dans la région d’Albuquerque après sa carrière dans la NFL.

«Don est un des meilleurs Lobos et assurément un des meilleurs joueurs de football à avoir porté l’uniforme de l’Université du Nouveau-Mexique. C’était un étudiant-athlète extraordinaire et il a eu une superbe carrière dans la NFL. Mais il représentait plus que ça, a soutenu le directeur athlétique de l’Université du Nouveau-Mexique, Eddie Nuñez. Il est revenu au Nouveau-Mexique et il a travaillé pour l’état. Il était un magnifique ambassadeur pour plusieurs personnes.»