L’Américaine de 19 ans Lucy Li se hisse en tête après deux rondes en Ohio

The Associated Press

SYLVANIA, Ohio — Lucy Li est déjà assurée de sa place sur le circuit de la LPGA pour la prochaine saison. L’Américaine de 19 ans a disputé la ronde de vendredi comme si elle est prête à devenir une joueuse régulière sur le circuit.

Li a réalisé cinq oiselets sur une séquence de sept trous sur le neuf de retour. Elle n’a également été victime d’aucun boguey lors de sa ronde et a remis une carte de pointage de 64 (moins-7) pour se donner une priorité de deux coups sur sa plus proche poursuivante à l’Omnium Dana.

Une autre golfeuse de 19 ans, la recrue chinoise Ruoning Yin, et l’Espagnole Carlota Ciganda ont chacune terminé la ronde en 69 coups. Elles talonnent Li avant les rondes de la fin de semaine sur le parcours du Highland Meadow.

Le plus grand fait d’armes de Li est qu’elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire des Internationaux des États-Unis. Elle a réussi le tour de force âgée de 11 ans en 2014.

Elle a gagné deux fois cette année sur le circuit Epson pour obtenir l’une des 10 cartes de la LPGA du circuit de développement pour 2023.

Li était à moins-10 après deux rondes.

«Cela me donne la possibilité de jouer librement en sachant que j’ai un statut l’année prochaine. Je peux me concentrer sur d’autres objectifs. Par exemple, celui de participer à d’autres tournois de la LPGA», a déclaré Li.

La championne en titre Nasa Hataoka (66) et Lexi Thompson (69) étaient parmi un groupe de cinq golfeuses qui accusent un retard de trois coups sur Li.

Hye-Jin Choi, qui partageait la tête après 18 trous avec Yin et Ciganda, a complété sa ronde en 70 coups et a chuté dans le contingent de golfeuses qui sont sept coups sous la normale. La Taïwanaise Wei-Ling Hsu (66) et l’Allemande Caroline Masson (67) complètent le groupe.

La série d’oiselets que Li a commencé sur la normale-4 du 12e fanion et elle a enchaîné trois oiselets consécutifs à partir du 14e.

Li a bénéficié d’une exemption pour jouer la semaine dernière à l’Omnium canadien de golf féminin. Grâce à sa neuvième place, elle a pu participer à l’Omnium Dana.

L’Ontarienne Brooke Henderson s’est remise d’une ronde de 72 jeudi en remettant une carte de 66 lors de la deuxième ronde. Avant les rondes de la fin de semaine, elle se trouve à égalité au 33e échelon, quatre coups sous la normale.

Maude-Aimée Leblanc (71) et Maddie Szeryk (69) ont terminé la journée avec un coup sous la normale au cumulatif. Elles prendront part aux rondes du week-end.